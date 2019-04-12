Я увидела унижение государства: Тимошенко о перепалке Зеленского с Порошенко на 1+1 - видео Сегодня, 13:48 6853 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Право на власть/Facebook Тимошенко упрекнула Зеленского в дискредитации президентской должности Скриншот с видео Право на власть/Facebook

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко, которая заняла третье место в первом туре выборов, отреагировала на спор, который вспыхнул между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко во время эфира на 1+1.

"Вы знаете, что меня трудно заподозрить, что я кого-то из них поддерживаю, но то, что я увидела, мне кажется, больно ранит души всем украинцам. Я увидела разрушение статуса должности президента. Я увидела унижение украинского государства"- заявила она в своем видеообращении.

Обращаясь к Порошенко, Тимошенко призвала его "не становиться частью чужого шоу".

"Хочу обратиться к Петру Алексеевичу. Я знаю, что часть людей в Украине верит в то, что вы сделали часть добрых дел для нашего государства. И поэтому, в это тяжелое для вас время, я советую вам не становиться частью чужого шоу, держать президентскую планку", - призвала она.

При этом Зеленского лидер Батькивщины упрекнула в дискредитации президентской должности.

"Я хочу обратиться к Владимиру Зеленскому. Если вы мечтаете занять эту должность, берегите достоинство и честь этой должности. Не нужно вокруг нее устраивать бои. И не нужно, борясь за право стать президентом, уничтожать честь и гордость президентского статуса. Когда Зеленский бросил трубку, практически в лицо действующего президента, я увидела, какой стресс это для президента. Зная его проблемы со здоровьем, нужно просто быть людьми", - заявила Тимошенко.

Ранее сообщалось, что во время телефонного разговора Зеленского и Порошенко в эфире программы Право на власть на 1+1 между ними вспыхнул спор, во время которого шоумен бросил трубку, отказавшись обсуждать предстоящие дебаты.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.