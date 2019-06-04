Я считаю переквалификацию преступления против Гандзюк безосновательной — член ВСК Рады 4 июня, 21:14 Цей матеріал також доступний українською Елена Сотник via Facebook Елена Сотник обратила внимание на то, что соглашение со следствием возможно, лишь если преступление не тяжкое Елена Сотник via Facebook

Нардеп от партии Самопомич, член Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, в эфире Радио НВ назвала переквалификацию преступления против Гандзюк безосновательной.



«Я считаю переквалификацию безосновательной. Это мое личное мнение», - заявила она.

По словам Сотник переквалификация дела произошла из-за того, что обвинение не готово было получать все доказательства по делу Гандзюк, а наказания, о котором договорились прокуратура с обвиняемыми, достаточно, чтобы отвлечь внимание общества.

Депутат добавила, что соглашение со следствием возможно, лишь если преступление не тяжкое, и это могло быть причиной переквалификации.

Сотник рассказала, что отец Екатерины Гандзюк был шокирован переквалификацией дела, поскольку он убежден, что его дочь намеревались именно убить.

Депутат добавила, что дело об убийстве Гандзюк в части причастности к нему главы Херсонского облсовета Владислава Мангера пытаются замять.

Напомним, по делу об убийстве общественной активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк все пятеро обвиняемых признали свою вину и заключили сделку со следствием. Суд должен утвердить это соглашение или отклонить его 6 июня.

23 апреля СМИ сообщили, что дела подозреваемых в убийстве Гандзюк переквалифицировали, обвинив их в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (Часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса). Это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

2 мая начальник Отдела процессуального руководства досудебным расследованием ГПУ Владимир Паровой заявил, что исполнители убийства активистки Екатерины Гандзюк планировали нанести ей тяжкие телесные повреждения, а не лишить жизни. После переквалификации дела прокуратура просит приговорить Сергея Торбина до 6,5 года лишения свободы, Никиту Грабчука - к 6 годам, Вячеслава Вишневского и Владимира Васяновича - к 4 годам, Виктора Горбунова - к 3 годам.

Екатерина Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября 2018 года. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги 30-39% тела нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

31 июля 2018 года в Херсоне на нее было совершено нападение. Ее облили концентрированной серной кислотой.