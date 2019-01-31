Я - образец эталонного зла для россиян. Борислав Береза прокомментировал ситуацию с пропагандисткой Скабеевой Вчера, 18:43 2673 Цей матеріал також доступний українською Александр Сенько via Facebook Нардеп Борислав Береза Александр Сенько via Facebook

Народный депутат Борислав Береза, пресекший провокацию кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой в кулуарах ПАСЕ, прокомментировал случившееся в интервью Радио НВ.

"Я ее [Скабееву, - Ред.] не трогал вообще - это же на видео все видно. Россияне понимают так: они не знают, кто ее толкнул, они видели этого человека, но не знают, кто это. Меня они знают, я очень часто появляюсь в таком образе "эталонного зла", потому что, во-первых, они ненавидят меня за то, что я русскоязычный <...>, они ненавидят меня за мое будущее; за то, что я поддерживаю Майдан и был с Правым сектором", - заявил он.

Береза отметил, что не является русофобом, однако ненавидит тех, кто пытается воевать против его страны.

"Они [российские пропагандисты] же тогда побежали к секьюрити [охранникам], говорят: "Вы видели, видели!?" - "Да, мы видели. Вы нарушаете правила и нормы ПАСЕ. То, что вы делали, называется не журналистикой, а провокацией, и если появится еще одна жалоба на вас, вы будете выведены из здания Парламентской ассамблеи", - рассказал нардеп.

Напомним, 25 января в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы нардеп Борислав Береза пресек провокацию кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой, которая начала перебивать вице-спикера Верховной Рады Ирину Геращенко, когда та давала комментарий журналистам.



Вскоре после этого глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал у себя в Telegram угрозу в адрес Березы.

Нардеп прокомментировал угрозы Кадырова словами о том, что ему не за что извиняться и о своей безопасности он не переживает.

"Я считаю, что если бы что-то было более-менее серьезное, они [СБУ, - Ред.] мне бы сообщили… Я хожу по улицам Киева сам, без охраны, использую как свою машину, так и общественный транспорт. Почему я должен что-то менять?" - сказал Береза.