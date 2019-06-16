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«Я никогда не видел у Зеленского двойного дна»: Радуцкий рассказал, как и зачем стал членом Зе команды

Сегодня, 11:30
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«Я никогда не видел у Зеленского двойного дна»: Радуцкий рассказал, как и зачем стал членом Зе команды - фото

Михаил Радуцкий / Facebook

Михаил Радуцкий

Основатель и совладелец клиники Борис Михаил Радуцкий, который числится в первой двадцатке списка партии президента Слуга народа, заявил, что знает Владимира Зеленского уже более 15 лет.

Об этом он рассказал в интервью главному редактору LB.ua Соне Кошкиной.

«Зеленского я знаю больше 15 лет. Знаю не как политика, не как президента, а как человека, и как человеку я ему бесконечно доверяю. Когда-то очень давно мы даже помогали его команде по мини-футболу. Я никогда не видел у Зеленского двойного дна. Он может говорить не то, что мне нравится, но он точно говорит то, что он думает. Для меня это очень важно. И самое главное: я услышал от Зеленского важную вещь — он не собирается идти на второй срок. Политик, который не идет на второй срок, готов к системным изменениям, к непопулярным мерам», — сказал Радуцкий, отвечая на вопрос о том, как он попал в команду Зеленского.

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На вопрос, зачем успешному бизнесмену идти в политику, он ответил: «Я хочу капитализировать страну. Хочу, чтобы страна подорожала. Чтобы чиновники из телевизора перестали рассказывать о том, что нам нужно 25 лет, дабы достичь уровня ЕС. Я хочу достичь этого уровня гораздо быстрее».

Также он добавил, что частная медицина не может существовать без системы здравоохранения.

Напомним, партия Зеленского Слуга народа представила первую сотню своего избирательного списка для участия в выборах в Верховную Раду 2019 года.

Теги:   Министр здравоохранения Парламентские выборы Владимир Зеленский партия Слуга народа

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