Я не Янукович. Это оценка международных наблюдателей – Порошенко Сегодня, 19:31 305 Цей матеріал також доступний українською Петр Порошенко/Twitter Петр Порошенко Петр Порошенко/Twitter

Президент Петр Порошенко в эфире Радио НВ ответил критикам, которые заявляют, что действующий глава государства может повторить судьбу президента-беглеца Виктора Януковича.



"То, что я не Янукович, есть оценка ОБСЕ, всех международных наблюдателей, которых было больше двух с половиной тысяч, это были наиболее честные, наиболее прозрачные, наиболее соответствовали волеизъявлению граждан выборы в Украине, которые организовал Порошенко", – заявил глава государства.



Порошенко также объявил свою важнейшую задачу во время президентской кампании.

"Ключевая позиция – нужно точно обеспечивать коммуникацию, чтобы восстановить доверие людей. И для меня наибольшее задание [президентской] кампании – это не только выиграть. Это точно можно обеспечить. А это восстановить доверие людей", – отметил президент.

Первый тур президентских выборов в Украине состоялся 31 марта 2019 года. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий глава государства Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур выборов состоится 21 апреля. С 7 апреля украинцы могут подавать заявления на смену места голосования.