«Я не понимаю позицию лидеров Грузии». Зеленский рассказал, когда в Тбилиси вернется посол Украины

23 апреля, 20:26
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает позицию лидеров Грузии по отказу ввести санкции против России.

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Об этом президент сказал на пресс-конференции в киевском метрополитене для украинских и международных СМИ.

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«Мы действительно братские народы, и я действительно не понимаю позицию лидеров вашего государства, потому я так болезненно это воспринимаю. И я считаю, что это того не стоит, то на что они идут. Невведение этих санкций, эти копейки в истории двух государств, в истории такого соседства…», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос грузинской журналистки.

Он также отметил, что Киев обязательно вернет посла в дружественную Грузию.

«Относительно возвращения посла. Мы обязательно вернем посла в дружественную Грузию, как только мы будем чувствовать поддержку Украины со стороны лидеров вашей власти», — отметил Зеленский.

https://www.youtube.com/watch?v=F2WLPMvrEfY&feature=youtu.be
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Грузия Посол Украина Владимир Зеленский

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