Я не хочу бегать по партиям и говорить, чтобы меня взяли как запасной вариант — Лещенко Сегодня, 14:57 Цей матеріал також доступний українською Сергей Лещенко/Facebook Сергей Лещенко Сергей Лещенко/Facebook

Народного депутата Сергея Лещенко нет в списках партии Слуга народа, однако он может баллотироваться в Верховную Раду как самовыдвиженец.

Об этом он заявил на съезде партии в эфире телеканала Наш.

«Слуга народа не берет в список депутатов, которые есть в нынешнем парламенте или в прошлом, и я не иду по списку Слуги народа в парламент», — отметил Лещенко.

Он заявил, что поддерживает такое решение новой политической силы, однако задумывается об участии в выборах в качестве самовыдвиженца от Подольского избирательного округа.

«Я не хочу бегать по спискам, по партиям и говорить: меня не взяли в Слугу народа, потому что я был депутатом этого созыва, возьмите меня как запасной вариант. […] У меня есть еще один вариант — это баллотироваться по округу в городе Киев, это родной для меня Подольский район. […] Но окончательное решение я буду принимать в ближайшие дни», — отметил Лещенко.

Напомним, 9 июня прошел съезд партии Слуга народа, где была представлена первая двадцатка списка и имена кандидатов-мажоритарщиков от партии.

Также президентская партия опубликовала свою предвыборную программу.