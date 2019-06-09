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Я не хочу бегать по партиям и говорить, чтобы меня взяли как запасной вариант — Лещенко

Сегодня, 14:57
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Я не хочу бегать по партиям и говорить, чтобы меня взяли как запасной вариант — Лещенко - фото

Сергей Лещенко/Facebook

Сергей Лещенко

Народного депутата Сергея Лещенко нет в списках партии Слуга народа, однако он может баллотироваться в Верховную Раду как самовыдвиженец.

Об этом он заявил на съезде партии в эфире телеканала Наш.

«Слуга народа не берет в список депутатов, которые есть в нынешнем парламенте или в прошлом, и я не иду по списку Слуги народа в парламент», — отметил Лещенко.

Он заявил, что поддерживает такое решение новой политической силы, однако задумывается об участии в выборах в качестве самовыдвиженца от Подольского избирательного округа.

«Я не хочу бегать по спискам, по партиям и говорить: меня не взяли в Слугу народа, потому что я был депутатом этого созыва, возьмите меня как запасной вариант. […] У меня есть еще один вариант — это баллотироваться по округу в городе Киев, это родной для меня Подольский район. […] Но окончательное решение я буду принимать в ближайшие дни», — отметил Лещенко.

Напомним, 9 июня прошел съезд партии Слуга народа, где была представлена первая двадцатка списка и имена кандидатов-мажоритарщиков от партии.

Также президентская партия опубликовала свою предвыборную программу.

Теги:   партия Слуга народа Парламентские выборы Сергей Лещенко

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