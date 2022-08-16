Подоляк предупредил, что теперь военные объекты РФ в Крыму будут взрываться чаще

16 августа, 20:18
Новые взрывы военных объектов РФ на украинском полуострове будут устраивать как украинская армия, так и партизаны (Фото:REUTERS/Stringer)

Новые взрывы военных объектов РФ на украинском полуострове будут устраивать как украинская армия, так и партизаны (Фото:REUTERS/Stringer)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предупредил, что атак на российские военные объекты во временно оккупированном Крыму будет больше.

Инфографика: НВ

В комментарии для Ходорковский Live Подоляк сообщил, что новые взрывы военных объектов РФ на украинском полуострове будут устраивать как украинская армия, так и партизаны.

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«Никто больше не будет смотреть спокойно на оккупацию. И эти протестные настроения в Крыму начинают очень активно развиваться, потому что никто не хочет жить под ворами. Когда ты пришел и украл чью-то территорию, поставил там оккупационную администрацию — это все равно будет оккупация», — сказал Подоляк.

Советник также отметил, что теперь «головотяпство» российской армии будет сказываться еще сильнее из-за панических настроений среди оккупантов.

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Утром вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов. Речь идет о «точном попадании по воинской части орков», сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

За взрывами в Джанкойском районе стоит элитное украинское подразделение, сообщает The New York Times.

Кроме того, российские СМИ сообщили о взрывах на авиабазе в Симферопольском районе.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Крым Михаил Подоляк Взрывы боеприпасов

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