Нардеп напомнил Коломойскому, как тот на видео признался, что платил взятки за контроль над Укрнафтой Сегодня, 09:18 1099 Цей матеріал також доступний українською Украинская правда Дело о взятке закрыли Украинская правда

В марте 2015 олигарх Игорь Коломойский пришел на заседание специальной контрольной комиссии по приватизации Верховной рады и прямо на заседании под видеозапись рассказал «на несколько уголовных дел».

Об этом в интервью Главкому рассказал член парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности и заместитель председателя спецкомиссии по приватизации Павел Ризаненко.

«Он сказал, что в 2004 году чуть ли не ежемесячно платил тогдашним госчиновникам за то, чтобы иметь оперативный контроль над Укрнафтой. Он буквально показывал тогда документы, где было указано, что „сторона 1“ со стороны государства обеспечивает контроль над предприятием „стороне 2“, ставит подконтрольного этой второй стороне председателя правления, под документами буквально стояли подписи», — рассказал Ризаненко.



Он напомнил, что действительно соратник Коломойского Игорь Палица стал председателем правления Укрнафты и долго занимал эту должность.



Напомним, прокурор САП закрыл уголовное производство о взятке экс-президенту Украины Леониду Кучме и его зятю Виктору Пинчуку от бизнесмена Игоря Коломойского за контроль над Укрнафтой.

4 марта 2015 года Коломойский заявил на заседании спецкомиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, что с 2003 года ежемесячно предоставлял $5 млн (всего — $110 млн) взятки по требованию тогдашнего президента Кучмы и его зятя Пинчука за право управлять Укрнафтой.

«Все предоставлено в английский суд… Эти счета идентифицированы как счета Пинчука и Кучмы», — сказал тогда Коломойский.

После этого комиссия Рады обратилась в Генпрокуратуру с требованием открыть уголовное производство по данному факту. Правоохранители открыли дело 18 марта того же года.

Согласно судебным материалам, адвокат Коломойского предоставил следствию копию соглашения о сотрудничестве в получении оперативного контроля над Укрнафтой от 25 января 2003 года. Как пишут «Наші гроші», согласно документу, неперсонифицированные лица договорились об осуществлении контроля над компании, в том числе об изменении главы правления. 30 января 2003 года им стал Игорь Палица. После назначения он сменил состав правления, назначил новых заместителей председателя и главного бухгалтера.

НАК Нафтогаз Украины принадлежит 50% + 1 акция Укрнафты. Компании, входящие в сферу влияния группы Приват Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% принадлежит компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другим акционерам). С 2003 года операционное управление Укрнафтой осуществляла группа Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.