«Завтра, послезавтра и так далее». Подоляк заявил, что количество взрывов на российских объектах участится в ближайшие дни 7 декабря, 20:49 Российская авиабаза Энгельс-2 после взрывов, 6 декабря 2022 года (Фото:@SarahHa42/twitter)

Количество взрывов в России в ближайшее время может увеличиться, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона в среду, 7 декабря.

Комментируя взрывы на российских авиабазах, Подоляк предположил, что страна-агрессор «теряет управляемость процессами» на своей территории. По его словам, россияне, увидев, что кремлевский режим не гарантирует их безопасность, «начинают все больше хаотизироваться, идут саботажи, разваливается управляемость силовой вертикалью в РФ».



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По словам советника главы ОП, на этом фоне оказывается, что на российских объектах стратегической авиации нет охраны. В то же время Россия из-за санкций не может купить запчасти и отремонтировать поврежденную технику.

«Количество эксцессов не только на стратегических объектах, а и на нефтебазах, на каких-то складах, в воинских частях будет значительно увеличиваться, потому что есть внутренняя агрессия… Такие инциденты будут увеличиваться в очень и очень большом количестве буквально завтра, послезавтра и так далее», — считает Подоляк.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщила, что все три атаки на военные аэродромы РФ в начале декабря совершили украинские беспилотники. В Украине не комментировали эту информацию.



Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали предположительное повреждение одного бомбардировщика Ту-95.



Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.



6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске. Пожар на авиабазе зафиксировали спутники сервиса Planet Labs.



В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали. В Воздушных силах ВСУ отметили, что после взрывов у россиян «уменьшится авиационная техника».

