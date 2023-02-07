Украина не наносит ударов по территории России, западное оружие нужно для обороны — Подоляк

7 февраля, 22:23
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Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины)

Михаил Подоляк (Фото:Офис президента Украины)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина использует западное оружие только для обороны страны, освобождения оккупированных территорий и для уничтожения складов врага.

В Twitter Подоляк подчеркнул, что Украина не наносит ударов по территории России.

«Оружие, которое дают союзники, используется для обороны, деоккупации украинских территорий и уничтожения складов врага», — отметил он.

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Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что у Украины есть оружие, которое может уничтожать цели на территории России.

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2 февраля министр обороны Алексей Резников заверил: Украина гарантирует партнерам, что не будет использовать западное оружие для атак на территорию России.

6 февраля в России в 150 километрах от Москвы, недалеко от Калуги, взорвался беспилотник. По данным Defense Express, это скорее всего был переделанным советский Ту-141 Стриж.

https://www.youtube.com/embed/OorQXdY2oI4
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Оружие Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Михаил Подоляк

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