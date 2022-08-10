Чья Новофедоровка? Четыре напоминания о том, на территории какой страны находится взорванная российская авиабаза 10 августа, 21:31 Сюжет Дым над захваченной россиянами авиабазой в Новофедоровке, 9 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Взрывы на аэродроме в Новофедоровке 9 августа стали первым с начала полномасштабной войны ударом по военной инфраструктуре России в оккупированном Крыму. Официальный Киев не признает применение высокоточного дальнобойного вооружения по этому объекту, хотя и внес девять самолетов ВКС РФ в список потерь врага за минувшие сутки. В Москве также не стали обвинять ВСУ — пропаганда твердит о «случайной детонации» и «головотяпстве». Впрочем, события в Новофедоровке вызвали в Сети интерес к вопросу, можно ли расценивать случившееся как атаку Украины на территорию России, иначе говоря — кому сейчас юридически принадлежит Крым.



В июле министр обороны Алексей Резников подтвердил сообщения СМИ о том, что Украина обязалась не применять высокоточное оружие, в том числе РСЗО HIMARS, по российским объектам на территории РФ.

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«Мы везде это засвидетельствовали, даже я лично сделал это письмом на имя моего коллеги — главы Пентагона, что мы будем использовать американское оружие для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель только на территории Украины», — сказал он в интервью ВВС.

По словам Резникова, глава Пентагона Ллойд Остин спросил у него, распространяется ли это заверение на Крым. «Я сказал, что у нас достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях. На что он ответил: мы тебя поняли», — добавил руководитель Минобороны Украины.

Россия с 18 марта 2014 года считает Крым своей частью, «субъектом федерации». Украина же рассматривает полуостров как оккупированную территорию, в той же степени, что и районы Луганской, Донецкой, Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, которые враг захватил с 2014 по 2022 год.

НВ приводит четыре аргумента, чтобы считать вопрос «чей Крым по закону» — закрытым.

Welcome back, или Что изменилось с 2014-го?

28 февраля, на пятый день широкомасштабного вторжения РФ, в англоязычном твиттер-аккаунте, который ведется от имени Крыма, появилась запись: «Гм, думаю, близится мое возвращение в Украину».

Патриотическая общественность Украины и крымчане, сохранившие верность родине, восприняли этот оптимистичный твит с воодушевлением. Сопротивление украинцев агрессии виделось как открытие окна возможностей для восстановления контроля Киева над всеми территориями в границах начала 2014 года.

При этом с юридической точки зрения Крым Украину никогда и не покидал.

Ключевым документом в этом аспекте является резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций № 68/262 от 27 марта 2014 года. Документ объявлял попытку ввести Крым в состав Российской Федерации ничтожной. «Референдум» 16 марта 2014-го, который в Москве представили как результат волеизъявления народа Крыма, ГА ООН не признала и призвала «все государства, международные организации и специализированные учреждения не признавать никаких изменений статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя».

Все последующие решения Генассамблеи и Совета Безопасности ООН по «крымскому вопросу» так или иначе основывались на резолюции 68/262.

В марте-апреле 2022 года ГА ООН на чрезвычайной сессии приняла три резолюции в связи с началом полномасштабного вторжения России. В них высказывалось требование вывести российские войска со всей «признанной суверенной территории Украины», и, хотя Крым не упоминался напрямую, подчеркивалось, что «ни одно территориальное приобретение в результате угрозы или использования силы не признается законным».

Вспомнить Хельсинки, или Чем аннексия отличается от сецессии

В Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанном 1 августа 1975 года, провозглашаются принципы нерушимости границ и территориальной целостности государств.

Государства-участники рассматривают как нерушимые все границы друг друга, как и границы всех государств в Европе, и поэтому они будут воздерживаться сейчас и в будущем от любых посягательств на эти границы. Они будут, соответственно, воздерживаться также от любых требований или действий, направленных на захват и узурпацию части или всей территории любого государства-участника. Раздел 3.

Государства-участники будут равным образом воздерживаться от

того, чтобы превращать территорию друг друга в объект военной оккупации или других прямых или косвенных мер применения силы в нарушение международного права или в объект приобретения с помощью таких мер или угрозы их осуществления. Никакая оккупация или приобретение такого рода не будет признаваться законной. Раздел 4.

Хотя к 2014 году произошла перекройка политической карты Европы (исчезновение СССР, Югославии, Чехословакии), Хельсинский акт оставался действительным. Следовательно, все границы должны были проходить там же, что и в 1975 году.

Как отмечал известный украинский юрист (ныне покойный) Александр Задорожний, международное право предусматривает СЕМЬ случаев правомерности перехода территорий, среди них цессия (передача территории по взаимному согласию государств) и сецессия (реализация принципа самоопределения наций).

Россия в «договоре» о присоединении Крыма и в ряде заявлений своего МИД того времени ссылается именно на эти положения. Якобы 16 марта 2014 года прошел «референдум», 17 марта была создана независимая «республика Крым», а уже 18-го она «добровольно» вошла в состав РФ. Все это обман, призванный скрыть оккупацию и аннексию, считал Задорожний. «В соответствии с международным правом „самоопределением народа“ никак не могут быть действия, предусматривающие руководство иностранных вооруженных сил и подразделений спецслужб. Изображение российскими властями процессов в Крыму как происходивших в два этапа: первый — сецессия и создание „республики Крым“ и второй — принятие и вхождение этого нового государства в состав РФ — не имеют фактических и правовых оснований. „Республика Крым“ не имела возможности получить независимую публичную власть, являющуюся одним из необходимых требований для признания государственности», — писал он.

Просуществовавшая в качестве «государства» всего два дня, «республика Крым» не вводила отдельное гражданство и не выдавала собственные паспорта. Кроме того, как указывали правоведы по всему миру, понятия «народ Крыма» в Москве трактовали как «население полуострова», что противоречит основам принципа самоопределения наций.

И самое главное — Конституция Украины вообще не предусматривает право сецессии, даже для Автономной Республики Крым.

Договор о дружбе, или Как спасти Януковича

1 апреля 1999 года в Москве состоялся обмен грамотами о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной. Он закреплял признание нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности двух стран и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Появление на территории Крыма вооруженных солдат России, блокирование украинских воинских частей (в том числе аэродрома в Новофедоровке) в феврале-марте 2014 года являлось вопиющим нарушением двустороннего соглашения. Однако Москва настаивала, что действует… в четком соответствии с ним, расторгать договор там не собирались, рассчитывая на возвращение пророссийских властей в Киев.

В качестве оправдания аннексии Россия демонстрировала письмо беглого президента Украины Виктора Януковича от 1 марта (его представил в ООН тогдашний постпред РФ Виталий Чуркин).

Как законно избранный президент Украины заявляю: события на Майдане, незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В стране царят хаос и анархия. Жизнь и безопасность людей, особенно на юго-востоке и в Крыму, под угрозой. Под воздействием западных стран осуществляются открытый террор и насилие. Люди преследуются по политическому и языковому признакам. В этой связи обращаюсь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с просьбой использовать вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины. Виктор Янукович

Однако ни Договор о дружбе, ни другие международные или внутренние правовые акты не давали лично Януковичу права обращаться к президенту России с такой просьбой, даже если бы он к 1 марта оставался главой государства. Это было бы возможно на основании решений СНБО и Верховной Рады.

В 2019 году Украина денонсировала соглашение о дружбе с Россией, но это не отменяло того факта, что Россия должна нести ответственность за его нарушение.

Наиболее ясное разъяснение содержит решение Европейского суда по правам человека от 14 января 2021 года. Суд признал свою юрисдикцию по делу «Украина против Россия, относительно Крыма», установив, что Россия имела «эффективный контроль» над полуостровом с 27 февраля 2014 года — то есть за два дня до «обращения Януковича» и за три недели до «присоединения республики Крым».

Украинское правительство рассматривало решение ЕСПЧ как шаг к наказанию России за многочисленные случаи нарушения прав крымских татар и других граждан Украины, начиная с указанной в решении даты. Способом прекратить эти нарушения навсегда в Киеве видели деоккупацию полуострова. Соответствующую стратегию президент Владимир Зеленский подписал 24 марта 2021 года. Она предусматривает как дипломатические, так и военные методы изгнания захватчиков с полуострова.

Вернуть время, или А как же подарок Хрущева?

В своем выступлении 21 февраля 2022 года диктатор Владимир Путин, перечисляя поводы к уже предрешенному вторжению в Украину, не забыл и про Крым. «В 1954 году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и подарил его Украине», — заявил Путин.

Это могло показаться очередным повторением бреда роспропаганды о безрассудстве пьяного Никиты Хрущева, однако фраза Путина концентрирует пренебрежение историческими фактами в полной мере.

Во-первых, не Хрущев. Под указом Президиума Верховного совета СССР от 19 февраля 1954 года о передаче Крымской области РСФСР в состав Украинской ССР стоят подписи главы президиума Климента Ворошилова (президента СССР в современном прочтении) и секретаря Николая Пегова. Первый секретарь ЦК КПСС просто голосовал за включение Крыма в состав Украины на заседании президиума ЦК в январе, как и остальные члены руководства партии. Всевластие Хрущева меньше чем через год после смерти Сталина — миф.

Фото: Википедия

Во-вторых, не подарил. Формальное решение об изменении админграниц принимали Верховные советы РСФСР и Украины.

«Дело в том, что в СССР ни о какой прямой демократии не было и намека, ни по каким вопросам ни всенародные, ни местные референдумы не проводились. И вопрос о передаче территорий из одной союзной республики (или области) в другую формально решали парламенты союзных республик и всесоюзный парламент. Но поскольку эти парламенты были фикциями, призванными лишь показать народу и международной общественности, что в СССР осуществляется настоящее народовластие, то в полном составе они работали всего несколько дней в году. В то время все указы от имени Верховных советов принимали их президиумы, и указы об изменении границ между союзными республиками и областями внутри республик не были исключением», — отмечал историк Борис Соколов в 2019 году.

В-третьих, не «зачем-то», а по конкретной причине: «Учитывая территориальное тяготение Крымской области к УССР, общность экономики и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и УССР».

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Послевоенная разруха, усугубленная сталинской депортацией крымских татар, не оставляла Хрущеву и компании иного выбора, убежден писатель Станислав Цалик. «В Крыму сложилась катастрофическая ситуация, требовавшая немедленного разрешения. Официально осудить преступления Сталина? Еще не пора — это будет сделано через несколько лет на ХХ съезде КПСС. Вернуть на полуостров депортированные народы? Советское общество не готово к этому. Может быть, Хрущев вообще не рассматривал ситуацию под таким углом. Передать Крым под управление Украине и решить экономические вопросы ее ресурсами — это выход», — написал он в блоге для ВВС.

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«Эта российская война против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом — его освобождением. Сегодня невозможно сказать, когда это произойдет. Но мы постоянно добавляем необходимые компоненты в формулу освобождения Крыма», — заявил президент Зеленский сразу после инцидента на авиабазе в Новофедоровке.



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