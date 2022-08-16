Взрывы, паника, очереди на выезд. Освобождение Крыма должно происходить одновременно с падением режима Путина — интервью с Рефатом Чубаровым 16 августа, 17:14 Эксклюзив НВ Рефат Чубаров (Фото:НВ)

Серию взрывов в оккупированном Крыму, освобождение юга Украины и распад режима российского диктатора Владимира Путина Радио НВ обсудило с Рефатом Чубаровым, главой Меджлиса крымскотатарского народа.

— Озвучьте свою версию произошедшего сегодня в Джанкойском районе. Что происходит и как вы объясняете эти события?

— Мне кажется, что уже вся Украина и не только знает о том, что сегодня утром около шести утра произошли два взрыва в Джанкойском районе. Самый мощный из них — у села, которое сейчас называется Майское. Там есть старый заброшенный животноводческий комплекс, фермы. В этих помещениях российские оккупанты создали мощный склад боеприпасов.

Видео дня

Утром начались взрывы, есть множество видеодоказательств.

Многие эксперты говорят, что это могли быть дроны или взрывы, совершенные другим способом. Как бы то ни было, детонация боеприпасов продолжалась, по крайней мере, [до 10 часов утра].

Местные оккупационные власти окружили периметр вокруг этого состава боеприпасов в радиусе пяти километров, оттуда эвакуируются все жители этих сел. Более двух тысяч человек эвакуированы. Есть повреждения домов. Знаю, что повреждена школа.

Также произошел взрыв на трансформаторной подстанции на железнодорожном пути, полотне. Сейчас нет сообщения поездов. Когда поезда въезжают со стороны Керчи, из России через мост в оккупированный Крым, они доезжают до Джанкоя, почти до Херсонской области, а затем возвращают на середину Крыма, в Симферополь или Севастополь. Сейчас этого сообщения нет, ремонтируют железную дорогу.

Понятно, что оккупанты говорят, что они выясняют причины. Большая паника в этом месте у отдыхающих. Снова люди сообщают о том, что много машин с гражданами России потянулись в сторону моста через Керченский пролив.

— То есть сейчас граждане России просто бегут из Крыма? Вы можете подтвердить эту информацию?

— Те, кто в эти дни собирался уже уезжать, не стали ждать. Как правило, люди, отдыхающие на курортах, до последнего выжимают этот отдых. А здесь говорят «нет-нет, нам этого не надо, нужно уезжать». В любом случае трафик такой, что он неестественен, не как каждый день. Это говорит о том, что часть людей уехала или хочет уехать из Крыма как можно скорее.

— Видите ли вы связь между событиями в Джанкойском районе и взрывами на военном аэродроме вблизи Новофедоровки 9 августа?

— Крым является оккупированной территорией Украины. Есть задача освобождения юга Украины. А юг Украины — это не только Херсонская и Запорожская области, но и Крым. Я вижу связь между этими боевыми действиями со стороны Вооруженных сил Украины. И в Мелитополе, и в Новоалексеевке Херсонской области, почти на границе между Херсонской областью и оккупированным Крымом, Новофедоровка, и сегодня возле Джанкоя.

Люди в Крыму, которые ждут восстановления украинского суверенитета, шутят: очень обижается мост через Керченский пролив, что ему приходится стоять в очереди.

— Еще в начале полномасштабного вторжения руководство Украины говорило о том, что завершением войны и победой Украины будет считать то время, когда оккупанты полностью освободят украинские территории. Конечно, это касалось и Крыма. Скажите, пожалуйста, каким вы видите сейчас путь освобождения временно оккупированного полуострова?

— Накануне президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал консультативный совет, который и возглавил. Этот совет, как сказано в преамбуле указа, будет заниматься вопросами разработки и реализации действий, направленных на деоккупацию Крыма и его дальнейшую интеграцию. Думаю, что это главная задача.

Но и в выступлениях украинских политиков, в частности, Зеленского, в Стратегии деоккупации Крыма очень четко определены эти способы. Понятно, что мы будем пытаться осуществлять деоккупацию Крыма, максимально избегая боевых действий на территории полуострова. Но все покажет ситуация. Так думалось до 24 февраля.

Если вы вспомните, год назад был первый саммит Крымской платформы. Более 43 стран призвали Россию мирным способом покинуть Крым. 23 августа снова будет первое мероприятие Крымской платформы, выступление президента, глав других государств. Я думаю, что мы услышим очень много конкретики.

Мне кажется, что освобождение Запорожской и Херсонской областей будет происходить одновременно с очень глубинными процессами в самой России. Внутренняя ситуация будет очень усложняться и режим будет уже падать. Я бы очень хотел надеяться, что освобождение Крыма будет без жестоких боевых действий, а потому, что Россия уже просто будет уходить со всех украинских земель, потому что будет падение режима Путина.

— Скажите, пожалуйста, как чувствуют себя люди с проукраинской позицией, которые сейчас находятся на полуострове? Ужасные сообщения приходят. Например, вчера сообщали, что на 10 суток арестовали диджея, демонстрировавшего на проекторе украинскую песню Дикое поле. 11 августа было сообщение, что оккупанты проводят новые обыски у активистов в Крыму.

— Да. Ежедневно доходит информация о преследованиях, репрессиях со стороны российских оккупантов.

24 июля молодой парень из Генического района Аппаз Куртамет уехал в Крым к своим родственникам, его арестовали на КПВВ Чонгар. С того момента мы не знаем, где он находится. ФСБ и другие отрицают, что он у них, но точно знаем, что его захватили на границе с Крымом.

Точно так немного раньше, в апреле, но тоже стало известно сейчас, [пропал] житель Херсона Арсен Ибрагимов, который с матерью заезжал в Крым. Мы же иногда говорим, что эвакуируйтесь из Херсонской области, можете делать это через оккупированный Крым и это не будет нарушением с точки зрения украинских законов. Некоторые люди намерены эвакуироваться через Крым, но молодых парней, мужчин здесь могут подвергнуть еще большей трагедии, чем там, где они сейчас находятся, в оккупированном Херсоне.

Продолжаются судилища над крымскими политзаключенными. Сейчас активно, ежедневно идут заседания, судилища над Нариманом Джеляловым — первым заместителем главы Меджлиса крымскотатарского народа. Его арестовали 5 сентября прошлого года, как только он вернулся с заседания Крымской платформы, где участвовал в некоторых мероприятиях вместе с президентом Украины.

— Как местные реагируют на взрывы сегодня и то, что произошло в Новофедоровке раньше? Они готовы к такому развитию событий?

— Надо сказать, что Крым очень разный по поведению людей. Если мы говорим о крымских татарах и части украинцев, то мы осознаем, что они ждут возвращения в Украину, как они говорят, восстановления суверенитета Украины. Для них эти события, которые сегодня произошли, очень мощный сигнал о том, что Украина не забывает о Крыме, и что украинские Вооруженные силы обязательно будут освобождать Крым. Это доставляет им радость.

Но одновременно они, как и все люди, конечно, боятся боевых действий. Мы советуем людям, чтобы они готовили личные способы защиты, чтобы они могли обезопаситься. Люди не ждут таких наших рекомендаций, они очень умны, и сами это уже делают.

Для нас очень важно поведение очень большой части колонистов, осознающих, что грубо нарушают законы и поселились на нашей оккупированной украинской территории. Мы понимаем, что таких людей очень много — до одного миллиона. И для нас очень важно, чтобы эти люди не ждали, пока войдут Вооруженные силы Украины, чтобы они вернулись в свой дом, выехали с нашей земли до того, как это произойдет.

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