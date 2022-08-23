«Начинает возвращаться в Украину». Почему взрывы на территории оккупированного Крыма это политическая победа — интервью с Ждановым 23 августа, 16:56 Эксклюзив НВ Штаб Черноморского флота России в оккупированном Севастополе. 31 июля (Фото:REUTERS/Stringer/File Photo)

Олег Жданов, военный эксперт, рассказал в эфире Радио НВ, почему каждый удар беспилотником по объектам в оккупированном россиянами Крыму является политической победой над Москвой.

— Я хочу начать с того, что сейчас мы обсуждаем достаточно активно 24 августа, о том, что может произойти во время Дня независимости. Среди прочего было распоряжение для работников правительственного квартала в Киеве, их попросили работать удаленно. Поэтому мы понимаем, что возникают прямо такие панические настроения. Скажите, пожалуйста, исходя из логики того, что мы уже увидели на этой войне с 24 февраля, как вы считаете, что России нужно показать нам миру или своему населению 24 августа?

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— Вы знаете, я даже не знаю, здесь кончается фантазия. Градус противостояния поднят на такую планку, что чем-то удивить нас Россия уже не способна на сегодняшний день. И я не беру в расчет ядерное оружие или химическое оружие, об этом уже не раз говорили, я имею в виду особенно западные страны, предупреждающие Россию, что эта война может осуществляться только обычными видами вооружения. Но я понимаю ясно, что Россия не может пропустить такие праздники, такие сакральные для нас даты, как День независимости и День флага.

Тем более что одна из задач этой войны против Украины — это уничтожение государства Украина. А флаг — один из элементов государственности страны. Так что я думаю, что вполне нормально то, что перевели работников правительственного квартала на дистанционную [работу]. Людей нужно максимально обезопасить от любых случаев. И я думаю, что следует ожидать ракетных ударов. Какова их будет мощь и количество, здесь сказать, к сожалению, очень тяжело.

— Среди прочего говорят, что Россия планирует на 24 августа этот театральный трибунал над Азовцами в Мариуполе. Как вы думаете, возможно этого будет достаточно для того, чтобы продемонстрировать? Они хотят продемонстрировать какие-то свои победы.

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