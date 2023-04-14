Взрывы в Крыму могут быть вызваны испытаниями новых видов оружия ВСУ — Данилов 14 апреля, 16:15 Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что взрывы во временно оккупированном Крыму могут быть вызваны испытаниями новых современных видов вооружения ВСУ.

В эфире телемарафона Данилов напомнил, что Крым — это украинская территория, поэтому ВСУ могут испытывать отечественное оружие на территории полуострова.

«Поверьте, если есть испытания того или иного вооружения, то они проходят на нашей территории. Еще раз подчеркиваю, Крым — это наша территория. Может, там проходили именно в такой день испытания новых современных видов вооружения. Я этого не исключаю», — заявил он.

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Секретарь СНБО добавил, что фортификационные сооружения, которые оккупанты обустраивают на пляжах, «точно не спасут» российские войска.

Также в Twitter Данилов подчеркнул, что Украина будет испытывать в Крыму любое не запрещенное международным правом оружие, которое поможет освободить украинские территории.

Ранее постоянная представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева в интервью Radio NV рассказала, что российские оккупанты паникуют и роют траншеи фактически по всему побережью Крымского полуострова. Об этом свидетельствуют и спутниковые снимки.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

Глава Минобороны США Ллойд Остин говорил, что украинские силы имеют хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной.