Зеленский призвал украинцев в Крыму не подходить к военным объектам оккупантов 16 августа, 22:11 Последствия взрывов на складе боеприпасов российских оккупантов в районе Майского, АР Крым, 16 августа 2022 года (Фото:Wim Zwijnenburg / Twitter via Planet)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 16 августа, призвал украинцев в оккупированном Крыму и на временно захваченных украинских территориях на юге, Донбассе и в Харьковской области не подходить к военным объектам россиян.

«Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам российской армии и всем местам, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы… Чем меньше у оккупантов будет возможностей творить зло и убивать украинцев, тем быстрее мы сможем закончить эту войну освобождением нашей земли», — подчеркнул он.

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Инфографика: НВ

Зеленский отметил, что причины взрывов могут быть разными, в том числе и «головотяпство», как выражаются российские пропагандисты, но суть их — уничтожение вражеской логистики, боеприпасов, техники и командных пунктов, которое спасает жизни украинцев.

Президент также поблагодарил украинцев, которые помогают ВСУ, украинской разведке и спецслужбам ослаблять армию страны-террориста РФ, и попросил сделать все для сохранения всенародного фундамента обороны. Он напомнил: руководство РФ ожидает, что украинцы, европейцы и все мировое сообщество почувствуют усталость от войны.

«Чтобы поддержка Украины в мире не уменьшалась и чтобы наше государство двигалось к победе, должна не уменьшаться и наша собственная активность — абсолютно всех, кто так или иначе встал на защиту нашего государства. Делайте все, как делали, для Украины. И даже больше… Мы должны сделать все, чтобы устали не мы и не наши друзья и партнеры, а наш враг», — добавил Зеленский.



Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что взрывы на военных объектах во временно оккупированном Россией Крыму теперь будут происходить чаще.

Утром 16 августа вблизи поселка Азовское Джанкойского района в оккупированном Россией Крыму взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции, на авиабазе в Симферопольском районе также прогремели взрывы.



Газета The New York Times сообщила со ссылкой на источник, что за взрывами в Джанкойском районе оккупированного Крыма стоит элитное украинское подразделение.



По данным расследователя Bellingcat Христо Грозева, на авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района находилось 24 российских самолета. Издание Крым.Реалии со ссылкой на местных жителей сообщило, что взрыв мог произойти в казарме в военном городке.



Михаил Подоляк предположил, что трансформаторная станция, на которой во вторник вспыхнул пожар, могла быть использована РФ для кражи электричества с захваченной ею Запорожской АЭС.



Представительница президента в АР Крым Тамила Ташева заявила, что на фоне взрывов граждане России бегут с оккупированного полуострова.



9 августа в Крыму произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе, который оккупанты использовали для ударов по югу Украины. По данным Генштаба ВСУ, там были уничтожены минимум девять российских самолетов.



Взрывы в Крыму ломают логистику армии России – Яковина https://www.youtube.com/embed/VgTQ8lmmNpE

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