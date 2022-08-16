Зеленский призвал украинцев в Крыму не подходить к военным объектам оккупантов

16 августа, 22:11
Последствия взрывов на складе боеприпасов российских оккупантов в районе Майского, АР Крым, 16 августа 2022 года (Фото:Wim Zwijnenburg / Twitter via Planet)

Последствия взрывов на складе боеприпасов российских оккупантов в районе Майского, АР Крым, 16 августа 2022 года (Фото:Wim Zwijnenburg / Twitter via Planet)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 16 августа, призвал украинцев в оккупированном Крыму и на временно захваченных украинских территориях на юге, Донбассе и в Харьковской области не подходить к военным объектам россиян.

«Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам российской армии и всем местам, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы… Чем меньше у оккупантов будет возможностей творить зло и убивать украинцев, тем быстрее мы сможем закончить эту войну освобождением нашей земли», — подчеркнул он.

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Инфографика: НВ

Зеленский отметил, что причины взрывов могут быть разными, в том числе и «головотяпство», как выражаются российские пропагандисты, но суть их — уничтожение вражеской логистики, боеприпасов, техники и командных пунктов, которое спасает жизни украинцев.

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Президент также поблагодарил украинцев, которые помогают ВСУ, украинской разведке и спецслужбам ослаблять армию страны-террориста РФ, и попросил сделать все для сохранения всенародного фундамента обороны. Он напомнил: руководство РФ ожидает, что украинцы, европейцы и все мировое сообщество почувствуют усталость от войны.

«Чтобы поддержка Украины в мире не уменьшалась и чтобы наше государство двигалось к победе, должна не уменьшаться и наша собственная активность — абсолютно всех, кто так или иначе встал на защиту нашего государства. Делайте все, как делали, для Украины. И даже больше… Мы должны сделать все, чтобы устали не мы и не наши друзья и партнеры, а наш враг», — добавил Зеленский.

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Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что взрывы на военных объектах во временно оккупированном Россией Крыму теперь будут происходить чаще.

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Утром 16 августа вблизи поселка Азовское Джанкойского района в оккупированном Россией Крыму взорвался склад боеприпасов, в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции, на авиабазе в Симферопольском районе также прогремели взрывы.

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Газета The New York Times сообщила со ссылкой на источник, что за взрывами в Джанкойском районе оккупированного Крыма стоит элитное украинское подразделение.

По данным расследователя Bellingcat Христо Грозева, на авиабазе в поселке Гвардейское Симферопольского района находилось 24 российских самолета. Издание Крым.Реалии со ссылкой на местных жителей сообщило, что взрыв мог произойти в казарме в военном городке.

Михаил Подоляк предположил, что трансформаторная станция, на которой во вторник вспыхнул пожар, могла быть использована РФ для кражи электричества с захваченной ею Запорожской АЭС.

Представительница президента в АР Крым Тамила Ташева заявила, что на фоне взрывов граждане России бегут с оккупированного полуострова.

9 августа в Крыму произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе, который оккупанты использовали для ударов по югу Украины. По данным Генштаба ВСУ, там были уничтожены минимум девять российских самолетов.

Взрывы в Крыму ломают логистику армии России – Яковина

https://www.youtube.com/embed/VgTQ8lmmNpE
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Крым Владимир Зеленский Деоккупация Крыма Взрывы боеприпасов Война России против Украины

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