Ермак о взрывах возле Джанкоя: Демилитаризация РФ будет продолжаться до полного освобождения Крыма

16 августа, 13:39
Взрыв в оккупированном Россией Джанкое (Фото:Фото:(REUTERS/Stringer))

Взрыв в оккупированном Россией Джанкое (Фото:Фото:(REUTERS/Stringer))

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на взрывы, прогремевшие на военной базе рядом с городом Джанкой в оккупированном Россией Крыму. По его словам, демилитаризация РФ будет продолжаться до полного освобождения полуострова.

«Операция "демилитаризация“ в ювелирном стиле ВСУ продолжится до полной деоккупации украинских территорий. Наши воины – лучшие спонсоры хорошего настроения. Крым – это Украина», – написал он в Telegram.

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Утром 16 августа в оккупированном Крыму раздались взрывы. Вблизи поселка Азовское Джанкойского района горит российская военная часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое – пожар на трансформаторной станции.

Взрывы повредили железнодорожное полотно в районе Джанкоя – важного логистического узла армии РФ.

Незаконно назначен Москвой «председатель» Крыма Сергей Аксенов приехал в Джанкойский район, где продолжаются взрывы на складе боеприпасов в военной части РФ. Он заявил, что ранения получили два человека, а из пятикилометровой зоны вокруг места взрывов эвакуировали людей.

https://www.youtube.com/embed/D1yXlurtCSY

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию, назвав ее «демилитаризацией в действии».

Инфографика: НВ

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Теги:   Джанкой Андрей Ермак Война России против Украины

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