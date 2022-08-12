Подоляк о взрывах в Донецке и Зябровке: Все это имеет еще и корни в спецслужбах РФ 12 августа, 15:45 Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что к взрывам во временно оккупированном Донецке, а также на аэродроме Зябровка в Беларуси могут быть причастны российские спецслужбы.

«Вот все эти эксцессы: в Донецке — пивзавод, в России — военная часть, в Ейске — склады, в Беларуси — аэродром Зябровка, с которого постоянно поднимались самолеты и бомбили нашу территорию. Все это имеет еще и корни в российских спецслужбах», — сказал он в эфире 24 канала.

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Подоляк предположил, что россияне делают это, чтобы мобилизовать население на войну против Украины. Он добавил, что скрытая мобилизация в России продолжается, но оккупантам все равно не хватает желающих воевать.

Советник напомнил, что российские спецслужбы использовали подобную тактику, чтобы оправдать Вторую чеченскую войну. Тогда кремлевский режим взорвал несколько жилых зданий в РФ, в результате чего погибли мирные жители.

«Также они хотят сделать сегодня. Мы должны это понимать, отрабатывать, быть готовыми к тому, что таких провокаций будет много», — объяснил Подоляк.

При этом Подоляк отметил, что ситуация на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки во временно оккупированном Крыму отличается, поскольку создает панические настроения среди россиян.

9 августа на аэродроме Саки прогремело несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали.

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