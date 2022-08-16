Подоляк назвал утренние взрывы на складе боеприпасов под Джанкоем в Крыму «демилитаризацией в действии» 16 августа, 09:39 Под Джанкоем горит российский склад боеприпасов и воинская часть (Фото:Скриншот видео Труха/Telegram)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал взрывы на складе боеприпасов вблизи поселка Азовское под Джанкоем в оккупированном Крыму, которые раздались утром во вторник, 16 августа.

«Утро возле Джанкоя началось со взрывов. Еще раз напомню, что Крым нормальной страны — это о Черном море, горах, отдыхе и туризме. А оккупированный российскими боевиками Крым — это о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и воров», — написал он в своем Twitter.

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Подоляк также назвал взрывы и пожар в воинской части РФ под Джанкоем «демилитаризацией в действии».

Утром 16 августа в оккупированном Крыму снова раздались взрывы. Вблизи поселка Азовское Джанкойского района горит российская военная часть и склад боеприпасов, а в самом Джанкое — пожар на трансформаторной станции.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что речь идет о «точном попадании по воинской части орков».

Оккупационные «власти» Крыма взрывы под Джанкоем объяснили «детонацией боеприпасов».







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