«На просторах империи без изменений». Как российская ПВО показала, что неспособна защитить свои ядерные объекты — военный эксперт 7 декабря, 18:07 Эксклюзив НВ Взлет российского бомбардировщика с аэродрома Энгельс, 3 декабря 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Дмитрий Снегирев, военный эксперт, сопредседатель ОО Правое дело, рассказал в эфире Радио НВ, как российские силы ПВО показали Западу, что не способны защитить объекты ядерной триады, а также открыли слабые места для действий ВС Украины.

— Давайте начнем с заявления о том, что Запад готовится передать Украине самолеты и танки. Об этом было сказано накануне, но сказано в формате такого ожидания с украинской стороны. Это такой способ, я не знаю ускорить, больше мотивировать наших западных партнеров? Действительно ли мы рассчитываем на что-то конкретное?

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— Да, по большому счету, говорится о том, что украинская сторона ожидает от стран Запада поставок именно самолетов F-15, F-16, которые в странах НАТО составляют основу ПВО. Ну и соответственно танки. Насколько такие ожидания могут, скажем так, иметь определенный промежуток времени?

Вчера в Польше началась разгрузка танков. Причем не только собственно стран НАТО, но и корейских. Речь идет о том, что Польской Республикой заключен договор на поставку танков, САУ и, соответственно, систем реактивного залпового огня из [Южной] Кореи на сумму около семи миллиардов.

Я не удивлюсь, если Польша, возможно, передаст часть этих танков на нужды Вооруженных сил Украины. Потому что то количество, которое анонсировано, я не забегаю вперед, я не выдаю собственно определенных военных тайн. Я просто объясняю возможный вариант появления этой бронетехники в рядах Вооруженных Сил Украины. Второй момент. Если мы говорим уже о поставках бронетехники и соответственно самолетов, то следует говорить, что Соединенные Штаты заявили о том, что подобные дискуссии продолжаются.

Если раньше речь шла о том, что у Соединенных Штатов нет в достаточном количестве самолетов F-15, F-16, которые они могли бы передать на нужды ВСУ. Более того, делался упор на то, что для этого нужно время: говорится об обучении экипажей. То тональность разговоров, и соответственно заявлений официальных представителей Пентагона, она несколько иная. Не будем забегать вперед, но есть основания для сдержанного оптимизма.

Более того, если говорить о сдержанном оптимизме, говорится и о возможности дополнительной передачи систем ПВО. Напомним, по итогам Рамштайна-7, все страны НАТО заявили о том, что окажут Украине военно-техническую помощь в моменте создания эшелонированной системы ПВО. Более того, США ведут переговоры со странами Ближнего Востока о передаче Украине систем NASAMS, которые находятся на вооружении этих стран. Соответственно этим странам будут поставлены системы NASAMS, которые будут выработаны в течение 2023−2024 годов.

— Мы понимаем, что если очень упрощенно сказать. Руководство военно-политическое Польской Республики наверняка воспринимает Украину как такую передовую часть защиты и своей территории. И именно поэтому была просьба о передаче нам Patriot. И именно поэтому, возможно, будут рассмотрены истории о передаче каких-то корейских систем, о которых вы говорили. Можем ли мы себе представлять ситуацию?