«Нервный срыв россиян». О чем свидетельствуют обстрелы городов Украины на праздники и при чем здесь взрывы на аэродромах в РФ — интервью с Ждановым 3 января, 15:58 Эксклюзив NV Последствия российского обстрела Киева, 31 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Олег Жданов, военный эксперт, в интервью Радио NV рассказал, как взрывы на российских аэродромах сорвали планы оккупантов нанести ракетные атаки по городам Украины и вызвали «истеричные» удары по Украине.

— Итак, сначала хочу поговорить с вами о появившейся информации, что якобы возле Воронежа раздался взрыв в районе аэродрома, где базируются фронтовые бомбардировщики Су-34, и что это происходило якобы в районе аэродрома Балтимор.



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Конечно, мы не можем знать, что там произошло. У нас пока нет никаких снимков, ни спутниковых, никаких. Но что мы знаем об этом аэродроме в принципе?



— Ну, это же база. Туда переместилась часть авиации из Крымского полуострова, когда началась «бавовна»на аэродромах на самом полуострове. И сегодня оттуда работают самолеты, которые поддерживают российские войска на оккупированных территориях Украины. Там нет стратегической авиации, там фронтовая и армейская авиация в основном.



— Да, мы помним о «бавовне», об этом ужесообщалось несколько раз. И есть такое мнение, что именно таким образом ВС Украины, Генштаб Украины, Минобороны Украины показывают нашим американским партнерам, что, мол, смотрите, если у нас есть возможность поражать военные объекты на территории России, мы поражаем только военные объекты.



Должно ли это показать, что Украина готова к получению дальнобойной артиллерии? Вы точно так же оцениваете подобные «хлопки» на территории России?



— Давайте так. Здесь нужно сделать предположение. Дело в том, что если мы имеем отношение к этим взрывам, потому что официально никакой информации об этом нет, мы можем сказать на сегодняшний день, что какие-то добрые люди делают там «бавовну». И что стало причиной, мы точно и официально на сегодняшний день не располагаем информацией. Я думаю, здесь нет ничего такого, чтобы мы что-то кому-то доказывали. У нас есть заявка и есть переговорный процесс с нашими партнерами, в том числе с Соединенными Штатами, по предоставлению необходимого нам оружия.



И он продолжается. А вот возможности допустимы на поражение российских войск как на оккупированных территориях Украины, так и на территории самой Российской Федерации, ведь это военная необходимость. И когда у нас есть такая возможность, то мы это делаем независимо от того, предоставили нам оружие или нет. Если мы это делаем, значит, у нас есть собственные возможности. Мы их просто используем. Если это наше, опять же подчеркиваю, если это наши взрывы, и мы к ним причастны. Здесь не нужно никому ничего доказывать.

