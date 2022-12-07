Украина может защищать себя за пределами своей территории — правительство Германии 7 декабря, 16:53 Представитель немецкого правительства подчеркнул, что Украина имеет гарантированное право на самооборону (Фото:Mark Krutov/Twitter)

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Украина имеет право защищать себя от российской агрессии «не ограничивая усилия» только украинской территорией.

Об этом сообщает Spiegel.

Хебештрайт напомнил, что Украина защищается от российской агрессии уже девять месяцев. Комментируя взрывы на российских военных аэродромах, представитель немецкого правительства подчеркнул, что Украина имеет гарантированное право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

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«Украина не обязана ограничивать усилия по обороне своей собственной территорией», — добавил он.

Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области.

Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.

В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что после взрывов у россиян «уменьшится авиационная техника».

Также 6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске.