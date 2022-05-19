Подоляк — о серии взрывов и пожаров в России: Кармические проявления 19 мая, 22:37 Цей матеріал також доступний українською Пожар на нефтебазе в российском Белгороде. 1 апреля 2022 года (Фото:Pavel Kolyadin/BelPressa/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал серию взрывов и пожаров в России.

Война России против Украины — главные события 19 мая

В эфире всеукраинского марафона Подоляк подчеркнул, что сейчас Украина обороняет только свою территорию, а поджоги и взрывы на территории страны-агрессора — «наверное, кармические проявления».



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"…Сегодня они сами поджигают у себя какие-то склады — там уже начинается паническое движение — и говорят, что Украина, которая ведет большие бои в Луганской и Донецкой области, берет и дефицитное оружие тратит на то, чтобы бахнуть по какому-то разрушенному сараю в Белгородской области. Это нонсенс. Если Украина захочет проводить боевые действия, это будут мощные, продуманные боевые действия. Сегодня мы обороняем только свою территорию", — сказал он.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина никогда не использовала оружие, чтобы атаковать Россию — наша страна использует его для защиты от агрессора. Губернаторы российских областей, граничащих с Украиной, регулярно безосновательно обвиняют Украину в «обстрелах» своих районов. Только 17 мая Госпогранслужба Украины зафиксировала два случая обстрела россиянами собственной территории.

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