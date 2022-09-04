Задержаны два человека, причастные ко взрыву в Чернигове — Зеленский

4 сентября, 22:56
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Правоохранители расследуют взрыв на выставке боеприпасов в Чернигове (Фото:Офис генпрокурора)

Правоохранители расследуют взрыв на выставке боеприпасов в Чернигове (Фото:Офис генпрокурора)

Президент Владимир Зеленский в обращении в воскресенье, 4 сентября, сообщил, что ему доложили о задержании двух человек, подозреваемых в причастности ко взрыву в Чернигове.

Глава государства сказал, что речь о людях, которые отдали приказ отвезти боевое оружие на публичное мероприятие и позволили ребенку взять его в руки. Уголовное дело ведет Госбюро расследований.

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«Еще раз предупреждаю всех представителей власти и правоохранительных органов на местах: следите, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия и других опасных средств», — добавил он.

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3 сентября в Чернигове произошел взрыв во время выставки оружия и боеприпасов. По словам главы ОВА Вячеслава Чауса, в результате детонации гранатомета пострадали 15 человек — восемь детей и семь взрослых.

Черниговская прокуратура начала расследование по факту нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 УК Украины). Досудебное расследование ведут следователи ГБР.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Чернигов Владимир Зеленский Государственное бюро расследований (ГБР) Задержание Взрыв Расследование

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