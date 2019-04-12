Взрыв или манипуляция. Виталий Сыч назвал два сценария развития отношений между Зеленским и Коломойским Сегодня, 09:45 2302 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Кандидат в президенты Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko

Отношения между кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским и олигархом Игорем Коломойским могут развиваться по двум сценариям - "взрыв" или "манипуляция", считает главный редактор проекта НВ Виталий Сыч.

"Его отношения с Коломойским могут развиваться по-разному. Они могут "взорваться", например, они могут расстаться, и тогда 1+1 больше не будет хвалить Зеленского, а будет просто критиковать и "мочить", и тогда не будет такой медийной поддержки у Владимира Александровича", - описал первый возможный сценарий в эфире Радио НВ Сыч.

В другом случае, по словам главного редактора НВ, Коломойский может предпринять попытку манипулирования Зеленским ради своей выгоды.

"Тогда многие люди, которые оказались сейчас вокруг Зеленского (не из-за Коломойского, а из-за того, что они верят в изменения) - тогда они "взорвутся", и это тоже будет другая история", - отметил он.

Виталий Сыч также сообщил, ссылаясь на свои источники, что в отношениях между Зеленским и Коломойским присутствует определенная напряженность.

Напомним, согласно опросу социологической группы Рейтинг, опубликованному 11 апреля, во втором туре президентских выборов шоумена Владимира Зеленского готовы поддержать 61% среди тех, кто собирается прийти на выборы. За действующего главу государства Петра Порошенко готовы проголосовать 24% среди тех, кто пойдет на выборы.

Опрос проводился с 5 до 10 апреля. Были опрошены три тысячи респондентов.

Позже заместитель исполнительного директора Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий сообщил, что результаты соцопроса с лидерством Зеленского, скорее всего, подтвердятся.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля.