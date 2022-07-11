Обсудили безопасный вывоз зерна. Зеленский и Эрдоган провели телефонный разговор

11 июля, 20:13
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о вопросах безопасного вывоза зерна.

«Провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил за высказанные соболезнования по поводу очередных мирных жертв агрессии РФ. Ценим поддержку Турции», — написал Зеленский в Twitter.

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Он подчеркнул, что обсудил с турецким президентом важность разблокирования украинских портов и возобновления экспорта зерна.

«Также должны предотвращать вывоз Россией нашего зерна из временно оккупированных территорий», — написал президент.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1546522069575376899
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Турецкое издание Anadolu Ajansı отмечает, что во время переговоров Эрдоган заявил, что самым большим желанием Турции является мир в Украине, и его страна продолжают работать над планом, подготовленным ООН по поставкам украинской зерновой продукции на мировой рынок.

Президент Турции вновь заявил, что война России против Украины должна завершиться путем переговоров и сообщил о готовности оказать поддержку, включая содействие и посредничество.

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Ранее сообщалось, что Эрдоган провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о зерновых коридорах.

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Россия блокирует украинские порты и морские пути в Черном море для вывоза зерна из Украины, а также препятствует его вывозу по железной дороге, нанося ракетные удары по элеваторам и железнодорожной инфраструктуре.

По данным ООН, в Украине застряли 25 млн тонн зерна, что создает угрозу голода в Африке, Азии и некоторых странах Европы.

4 июля Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с Турцией и ООН по его экспорту.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Реджеп Тайип Эрдоган Война в Украине Владимир Зеленский

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