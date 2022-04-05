Зеленский: Россия превращает право вето в Совбезе ООН в право смерти, ключевой институт не может работать эффективно 5 апреля, 18:11 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский выступает перед Совбезом ООН, 5 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Президент Владимир Зеленский во время выступления перед Советом безопасности ООН заявил, что эта ключевая мировая институция, которая должна была обеспечивать мир, не может эффективно работать.

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«Где эта безопасность, которую должен гарантировать Совет безопасности?.. Где тот мир, ради гарантирования которого создавалась ООН? Очевидно, что ключевая институция мира, которая должна обеспечивать принуждение любых агрессоров к миру, просто не может работать эффективно», — сказал глава государства.



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Зеленский напомнил о статье 1 главы 1 Устава ООН о цели организации по поддержке мира и подчеркнул, что сейчас Устав нарушается с первой же статьи. Президент рассказал о военных преступлениях российских оккупантов в Украине: уничтожении украинских городов артиллерийскими и авиаударами, блокировке городов, расстреле колонн гражданских. Зеленский сказал, что массовые убийства мирных жителей в Буче — один из многих примеров, того что творят оккупанты в Украине, а их преступления — худшие за все время после окончания Второй мировой войны.

«[Россия] превращает право вето в Совбезе ООН в право смерти. Она подрывает всю архитектуру глобальной безопасности, позволяет злу быть безнаказанным и распространяться по миру. Если это продолжится, финалом будет то, что каждая страна сможет рассчитывать только на силу оружия, чтобы гарантировать себе безопасность, а не на международное право и международные институции. ООН можно будет просто закрыть», — заявил президент Украины.

Зеленский призвал реформировать систему ООН и подчеркнул, что агрессора нужно принуждать к миру, а российских военных и тех, кто отдавал им приказы — привлечь к ответственности. По его мнению, ООН сейчас может либо отстранить страну-агрессора от блокирования решений в Совете безопасности, либо показать, как можно переформатировать институцию, либо самораспуститься.

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