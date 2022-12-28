Зеленский: У ВСУ есть преимущество перед оккупантами — своя земля под ногами

28 декабря, 17:36
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что у украинских сил есть преимущество перед российскими оккупантами — своя земля под ногами и превосходство в решительности.

«Украинские воины выгнали оккупантов из-под Киева, и это был первый переломный момент в полномасштабной войне. Это показало силу нашего сопротивления. Украинские воины освободили Змеиный, и с тех пор каждый оккупант знает, какой единственный ответ он услышит от украинцев на любые свои посягательства», — сказал Зеленский во время выступления в Верховной Раде с посланием Об основах внутренней и внешней политики.

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Зеленский подчеркнул, что россияне убегали, хотя имели преимущество в количестве вооружения, техники и солдат.

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«Но у наших воинов было — и есть — другое преимущество. Более значимое. Превосходство в решительности, превосходство силы своей земли под ногами», — сказал украинский лидер.

Он также поблагодарил все государства, которые помогают Украине «преодолевать российскую тиранию на поле боя».

https://www.youtube.com/embed/OSTr5FbNuKA
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Верховная Рада Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Войска РФ Владимир Зеленский

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