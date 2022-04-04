Если бы наша армия не выстояла, россияне сделали бы во всей Украине то, что в Буче — Зеленский 4 апреля, 21:41 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский выступил перед парламентом Румынии и призвал ужесточить санкции против России, лишить страну-агрессора всех финансовых и экономических ресурсов и поставить Украине необходимое оружие.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Глава государства показал румынским депутатам кадры убитых россиянами мирных жителей Киевской области и подчеркнул, что по состоянию на 4 апреля известно о более чем 300 замученных и расстрелянных оккупантами жителях Бучи. Расследование российских военных преступлений только началось, и есть основания считать, что количество убитых украинцев окажется намного больше, добавил Зеленский.



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Президент также напомнил, что 3 апреля российское пропагандистское агентство РИА Новости опубликовало статью, в которой описывался «четкий порядок уничтожения всего, что делает украинцев украинцами» и шла речь о «деукраинизации» и «деевропеизации» нашего государства. Зеленский добавил, что госагентство публикует только то, что отвечает официальной идеологической позиции российского режима, а российские оккупанты в Украине сейчас целенаправленно убивают учителей, терроризируют активистов и пытают или угрожают пытками тем, у кого дома нашли украинскую символику.

«Они открыто говорят о цели вторжения в Украину. Если бы наша армия не выстояла и наш народ не поднялся на защиту нашей страны, они сделали бы то, что сделали в Буче, но на всей территории Украины… Люди, которые пропагандируют войну, отдают преступные приказы, разрабатывают планы геноцида украинского народа и уничтожения украинского государства, потеряли любую связь с реальностью и готовы пожертвовать миллионами жизней, чтобы воплотить свои сумасшедшие идеи», — сказал президент.

Зеленский также сравнил нынешний российский режим с румынским режимом Николае Чаушеску, который «держался только на запугивании, репрессиях, жесткой силе и обмане».

ВНИМАНИЕ! ВИДЕО СОДЕРЖИТ ФОТО ПОГИБШИХ ЛЮДЕЙ И ДРУГИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ

2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи «усеяны телами».



Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что с освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд и другие международные организации направить миссии в Бучу Киевской области, чтобы собрать доказательства военных преступлений против украинского народа.



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