Зеленский призвал Мальту отменить привилегии для россиян после их военных преступлений в Украине 10 мая, 19:48 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский выступил перед парламентом Мальты (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Мальты призвал страну поддержать нефтяное эмбарго против России и отменить привилегии для граждан России. Обращение опубликовано в соцсетях главы государства.

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Зеленский подчеркнул, что эмбарго на российскую нефть, нефтяные смеси и нефтепродукты — необходимое условие для прекращения вторжения России в Украину.



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«Я знаю, что для вас и для некоторых других европейских стран это очень чувствительная тема, учитывая, что суда под вашим флагом используются для транспортировки в том числе российской нефти. Но каждый доллар и каждое евро, которые вы можете заработать на этом, будут перекрыты очень значительными и болезненными потерями, если все же не удастся остановить продовольственный кризис — а значит, и миграционный кризис — и если российское вторжение пойдет дальше в Европу», — сказал он.



Президент добавил, что, учитывая тысячи военных преступлений российских оккупантов в Украине, совершенных ими убийств, пыток, изнасилований и грабежей, принимать на своей территории людей с российским паспортом и людей, связанных с российским государством — опасность для всех европейцев.

«Пора остановить действующие привилегии для граждан России, начиная с золотых паспортов с привилегиями и заканчивая двойным гражданством… Проверяйте, кто из россиян пытается скрыться, используя вашу юрисдикцию и землю. Блокируйте недвижимость, яхты и счета, принадлежащие россиянам, деятельность российских IT- и блокчейн-компаний, российские пропагандистские каналы. Это в России уже давно в большинстве своем не просто бизнес, а структуры, связанные с агрессивным российским государством», — призвал Зеленский.

Евросоюз пока не может согласовать шестой пакет санкций против России, который должен был включать нефтяное эмбарго, из-за несогласия нескольких стран, в частности, Венгрии.

9 мая Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС отложили планы запретить судам транспортировку российской нефти после «жесткого лоббирования» со стороны Мальты и Греции.

Нефтяное эмбарго – экономическая кастрация России – Виталий Сыч, Сергей Фурса https://www.youtube.com/embed/AG-dUj2gRBs

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