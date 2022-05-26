Интересы ни одного из народов нельзя предавать — Зеленский о предложениях пойти на уступки России 26 мая, 18:44 Цей матеріал також доступний українською Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в обращении к парламенту Латвии 26 мая раскритиковал тех, кто предлагает Украине пойти на уступки России.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Глава государства поблагодарил Латвию за помощь и подчеркнул, что ПЗРК Stinger, которые Украина получила от Латвии вечером 23 февраля, начали спасать жизни украинцев с первых часов полномасштабного вторжения России. Он пообещал, что Украина всегда будет помнить помощь Латвии.



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"…Сейчас мы снова слышим, что надо отдать России то, что она хочет. Якобы нужно согласиться на то, что какие-то народы могут быть лишены части внешнеполитических прав, потому что какая-то, как говорят, «историческая сила» этого хочет. Вполне серьезно ведутся разговоры о том, чтобы провести какие-то разграничительные линии по телу суверенного государства, чтобы якобы умиротворить агрессора. И якобы нужны уступки, уступки и снова уступки — конечно, за счет государства, на которое напали, чтобы агрессор якобы милостиво остановился", — сказал Зеленский.



Он добавил, что Россия открыто говорит о том, что не ограничится Украиной, — стране-агрессору также нужны страны Балтии, Польша и другие страны Европы. Поэтому, подчеркнул президент, нужно восстановить уважение к базовым ценностям на европейском континенте и «на всех уровнях бороться за принцип: каждый народ имеет значение».

"…Интересы ни одного из народов нельзя проигнорировать, предать или обменять на что-либо в отношениях с тем, кто хочет поставить этот народ в зависимость от себя. Когда этот принцип будут уважать все, в полную силу, тогда заработает европейское единство… Когда Украине говорят, что якобы не стоит давать нам все оружие, необходимое для победы, подразумевается на самом деле именно это — что якобы наш народ имеет меньшее значение, чем другие народы, которым такое оружие уже предоставили или которые могут им распоряжаться", — заявил Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что его французский коллега Эммануэль Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы «сохранить лицо» российскому диктатору Владимиру Путину.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что подобные заявления звучали и от других европейских политиков.

19 мая NYT опубликовала редакционный материал под названием Война в Украине усложняется, и Америка не готова. В нем, в частности, сказано, что, хотя планирование и боевые действия России были «неожиданно халатными», страна-агрессор остается слишком сильной, а диктатор Владимир Путин вложил слишком много личного престижа во вторжение, чтобы отступить.

Также журналисты пишут, что, «если конфликт действительно приведет к реальным переговорам, украинским лидерам придется принимать болезненные территориальные решения, которых требует любой компромисс». По их мнению, американский президент Джо Байден должен четко дать понять Зеленскому и его людям, что «существует предел, как далеко США и НАТО зайдут в противостоянии России», а также сколько оружия, денег и политической поддержки они могут привлечь.

После этого советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любая уступка России сегодня — это не путь к миру, а отложенная на несколько лет война. Он подчеркнул: Украина не торгует своим суверенитетом, территориями и гражданами.

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