Выступление Путина было худшим за последние 20 лет — Данилов

21 февраля, 22:25
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Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Выступление российского диктатора Владимира Путина во вторник, 21 февраля, было худшим за все годы его пребывания у власти.

Об этом сказал секретарь Совета нацбезопасноти и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

«Это было худшее выступление президента России за все 20 лет. Если вы посмотрите на те лица, которые были в зале, на то, какая была реакция на процессы, о которых говорил Путин, даже на то, как хлопает Медведев, то такого, как было раньше, когда прыгали по 5−7 минут, аплодировали, — такого уже нет. Более того, такого не будет», — сказал Данилов.

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Данилов отметил, что диктатор уже не заявляет о целях захватить всю Украину, хотя планы РФ по этому поводу не изменились.

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«Они на сегодняшний день уменьшают для себя все свои желания. Сейчас у них цель — план „Б“. Он заключается в подписании любых переговорных позиций с нашей страной, чтобы мы уступили часть земель на якобы мир», — сказал он.

Путин 21 февраля выступил с обращением к Федеральному собранию РФ. Российский диктатор озвучил порцию новых бредовых заявлений о причинах нападения на Украину и якобы об агрессии западных стран.

https://www.youtube.com/embed/qLDnlNN8M3M
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Выступление Алексей Данилов

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