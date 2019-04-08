Выставление оценок. Почему Порошенко решил уволить главу Одесской ОГА, и насколько это законно Сегодня, 21:27 292 Цей матеріал також доступний українською oda.odessa.gov.ua Максим Степанов oda.odessa.gov.ua

Отстраненный от должности глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов отказался покидать свой пост. Он утверждает: соответствующий указ президента незаконен.

Об этом Степанов заявил на пресс-конференции в ОГА. Максим Степанов добавил, что не писал заявлений на увольнение, однако ему это предлагали. Отстраненный чиновник связал свое увольнение с проведением выборов.

В Одесской области действующий президент получил поддержку только в 9%. Это вдвое меньше, чем получил Юрий Бойко, и в более четыре раза меньше, чем Владимир Зеленский.

Кабмин не принимал никакого решения об отстранении Степанова от должности

Указ об отстранении Максима Степанова от должности председателя Одесской областной государственной администрации был обнародован сегодня на сайте президента. Глава государства также назначил первого заместителя руководителя облгосадминистрации Сергея Паращенко временно исполнять обязанности председателя Одесской ОГА.

Кабинет министров не принимал никакого решения по отстранению Максима Степанова от должности главы Одесской областной государственной администрации, сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко в комментарии Интерфакс-Украина.

В своем Facebook Степанов опубликовал фото, на котором он позирует с надписью Обеспечил честные выборы! Отстранен?. Публикация Степанова сопровождается хэштегом #чеснівибори.

"Появился указ о моем отстранении от должности. Такой очень странный документ, который, по моему убеждению, по убеждению всех юристов и, пожалуй, даже студента, который учится на юриста, не имеет ничего общего с законодательством Украины, и просто выше полномочий президента, записанных в Конституции. Он может назначать и может увольнять по представлению Кабинета министров", – заявил Степанов.

Обратиться в суд

По процедуре, председатель областной государственной администрации назначается или освобождается от должности указом президента по решению правительства, напомнил председатель правления центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

Степанов может обратиться в суд

Он добавил, отстранение должностного лица должно происходить по этой же процедуре. В противном случае, Максим Степанов может обратиться в суд.

"Согласно Конституции, процедура определена в статье 118, где сказано, что главы местных государственных администраций назначаются на должность, освобождаются от должности президентом Украины по представлению Кабинета Министров Украины. Если указ президента издан без представления Кабинета министров, он не соответствует Конституции. Как минимум, указ может быть отменен судом, а ответственность президента – это вопрос сложный. Фактически президент может понести реальную ответственность только в порядке импичмента", – отметил Колиушко.

Оценка работы

Отстранение Степанова от должности председателя Одесской ОГА – это оценка президентом его работы. Такое мнение в беседе с Радио НВ высказал заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

Чиновник не избран народом, а назначен

По его словам, этот чиновник не избран народом, а назначен, и вести себя таким образом не имеет права. Его реакция – это подтверждение того, что президент прав. Позиция Степанова – не далека от государственной измены, добавил Гончаренко.

"Чиновник не может себя так вести, сказать, что я здесь не подчиняюсь, я тут сам себе глава. Это между кощунством и государственной изменой. Я думаю, у него была соответствующая информацию, которую он использовал. Если посмотреть на результат президента в Одесской области, при том, что в Одесскую область вложены огромные средства государственные, то полученные 9% также являются оценкой работы главы областной государственной администрации. Он работал на этой должности долго, не два дня. Президент же сказал после первого тура, что услышал людей. Это одна из реакций", – отметил Гончаренко.

Быть в команде президента

Президент назначает губернаторов, они должны разделять его позицию и политику и быть в его команде, отметил в эфире Радио НВ бывший глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский.

Действия Степанова противоречат этике поведения госслужащего

По его словам, действия Максима Степанова противоречат этике поведения государственного служащего. Президент имеет право отстранить главу ОГА на время рассмотрения этого вопроса Кабмином. А правительство уже будет рассматривать вопрос его увольнения, добавил Жебривский.

"На самом деле, выбирают у нас президента. К нему можно по-разному относиться. Но президент, избранный народом, назначает глав ОГА, которые являются членами одной команды. Если ты не согласен с политикой, которую ведет президент, который тебя назначил, ты подаешь в отставку. Если президент не согласен с твоими действиями, он имеет право отправить тебя в отставку. Мы так много говорим о пути в Европу. Это абсолютно с этикой поведения государственных служащих ничего общего не имеет", – отметил Жебривский.