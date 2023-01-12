Съезд судей избрал восемь членов Высшего совета правосудия по своей квоте, активисты раскритиковали результаты 12 января, 15:29 Один из новоизбранных представителей Высшего совета правосудия Сергей Бурлаков (Фото:rsu.gov.ua)

В четверг, 12 января, делегаты ХІХ внеочередного съезда судей Украины избрали всех восемь членов Высшего совета правосудия по своей квоте, разблокировав работу органа.

11 января были избраны пять членов ВСП, а 12 января — еще три.

По итогам повторного тура тайного голосования ими стали:

судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Сергей Бурлаков;

судья Николаевского апелляционного суда Татьяна Бондаренко

судья Херсонского окружного административного суда Елена Ковбий.

судья Хозяйственного суда Донецкой области Юлия Бокова;

судья Харьковского апелляционного суда Алла Котелевец;

судья Северного апелляционного хозяйственного суда Ольга Попикова;

судья Львовского окружного админсуда Александр Сасевич;

судья Верховного Суда Григорий Усик.

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Избрание членов ВСП по квоте съезда судей позволит разблокировать работу органа судейского самоуправления, разблокировать ряд процессов в судебной власти, связанных с работой судов и кадровыми вопросами, а также продолжить реализацию судебной реформы.

В то же время, Центр противодействия коррупции и глава правления организации Виталий Шабунин раскритиковали такой состав членов ВСП.

По словам сооснователя ЦПК к семи из восьми судей «есть очень серьезные вопросы».

Он отметил, что Бурлаков и Бокова посещали Россию и оккупированный Крым, Бондаренко скрывала факты нарушения ПДД, а Котелевец не учла результаты судмедэкспертизы во время рассмотрения дела о ДТП и уменьшила компенсацию потерпевшему.

Попикова на протяжении несколько лет не указывала недвижимость в декларации, а Усик приватизировал служебную квартиру в Киеве, перед этим переписав две собственные квартиры на сыновей.

«Все они будут покрывать судей, которые совершают те же действия. Имеют связи с РФ, врут в декларациях, принимают решение не на рабочем месте, рассказывают сказочки о миллионных выигрышах и подарках. Особенно грустно, что „московский патриархат в мантиях“ избирается на ключевые должности тогда, когда Украина ведет изнурительную войну за свободу и независимость», — резюмировал Шабунин.

В ЦПК уточнили, что Бурлаков и его родственники посещали РФ после аннексии Крыма.

По состоянию на 2018 год отец судьи проживал на территории России и был ее гражданином.

У Бондаренко также есть связи с РФ. Брат судьи — гражданин России, а сестра периодически совершает туда поездки.

Еще 22 февраля Высший совет правосудия покинули 10 человек, из-за чего орган перестал выполнять свои функции. Это произошло после того, как Этический совет инициировал оценивание одновременно 14 действующих членов ВСП.

В конце мая конкурс возобновился, однако общественные организации его раскритиковали из-за решения сделать собеседования с кандидатами закрытыми и проводить их без онлайн-трансляции.

Высший совет правосудия вносит представление о назначении судей, принимает решение о нарушении судьями или прокурорами требований по несовместимости, может увольнять судей с должности, дает согласие на их задержание или содержание под стражей.