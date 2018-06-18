Высший совет правосудия поддержал создание Антикоррупционного суда

Высший совет правосудия поддержал законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.

"Предлагаю вам поддержать подготовленный президентом Украины проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда", - сказал глава ведомства Игорь Бенедисюк на заседании, пишет Интерфакс-Украина.

Отмечается, что решение было принято единогласно.

Этот законопроект формально разрешает создание и работу Антикоррупционного суда. За него должна проголосовать Верховная Рада. После этого документ подпишет президент.

Напомним, 14 июня в Украине вступил в силу закон О Высшем антикоррупционном суде. Этот документ определяет, как именно будет работать новое судебное учреждение.

Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.

Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или нанесенного ущерба по меньшей мере в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января - это 881 тыс. грн). Некоторые из статей касаются нарушений, связанных с наркотиками или оружием, а вот по электронному декларированию - никакой.

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