Высшее руководство СБУ было агентами РФ, Зеленский должен дать показания, почему он их назначил — Бутусов 2 декабря, 16:57 19 июля Ивана Баканова уволили с должности главы СБУ. 17 июля Баканов вместе генпрокурором Ириной Венедиктовой был отстранен от должности. Президент Владимир Зеленский объяснил это большим количеством уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди работников правоохранительных органов (Фото:СБУ)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ констатировал, что после начала войны оказалось, что высшее руководство СБУ — российские агенты, а президент Владимир Зеленский должен объяснить, почему он их назначил.

«Нам нужно, чтобы власти начали честно нести ответственность за то, почему были назначены на самые высокие должности в украинские спецслужбы, в разведку российские агенты. Часть из них уже арестована и обвиняется в государственной измене», — заявил Бутусов в интервью Радио НВ.

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Он подчеркнул, что расследование необходимо, «чтобы мы определили, единственные ли эти российские агенты, которые находились у власти, или, возможно, есть и другие» и это расследование должно быть под парламентским контролем.

«Оно должно начинаться с того, что власти признают свои ошибки, что, например, три начальника управления СБУ в ключевых областях находятся под следствием, двое в СИЗО по обвинению в государственной измене, у одного помощник в СИЗО по обвинению в государственной измене, а сам он — фигурант дела. Первый замглавы СБУ оказался тоже российским агентом и скрылся перед войной из страны с деньгами», — заявил журналист, подтвердив, что речь идет о задержанном в Сербии бывшем начальнике Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрее Наумове.

Бутусов отметил, что в Украине четыре высших руководителя СБУ и пятый — глава СБУ Иван Баканов — отстранены от должностей из-за того, что их действия нанесли тяжелые потери нашей обороноспособности.

«Двум из них уже предъявлены подозрения в государственной измене. И могут быть предъявлены теоретически всем, потому что все они действовали совместно, то есть это целая организованная преступная группа. Это не моя догадка, это не то, что я год назад на пресс-конференции заявлял президенту при всех, это уже материалы работы ГБР», — сказал журналист.

По его словам, в любой демократической стране такая ситуация вызвала бы вопиющий скандал.

«Все бы об этом говорили постоянно. Все высшее руководство СБУ оказалось российской агентурой. … Все это должно быть просто уничтожено, должно быть уголовное дело по всем фигурантам», — выразил уверенность Бутусов.

Также он обратил внимание на то, что президент Владимир Зеленский до сих пор уклоняется от ответов, хотя «первым должен давать показания в прокуратуре, объяснить: почему он назначал российских агентов своими указами?».

«К примеру, Зеленский назначил в 2020 году начальником СБУ Крыма генерала [Олега] Кулинича, который на самом деле работал и служил в ФСБ РФ. Об этом было известно. Это прямое нарушение закона о люстрации, сделанное сознательно президентом. Он должен это объяснить. Возможно, у него есть еще неудачные назначения, которые продолжают работать на страну-агрессора», — напомнил журналист.

17 июля Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова. В указе говорилось, что его отстранили от исполнения обязанностей в соответствии со ст. 47 Дисциплинарного устава ВСУ — то есть за «неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, что повлекло человеческие жертвы или другие тяжкие последствия, или создало угрозу наступления таких последствий».

19 июля Верховная Рада уволила Баканова с должности главы СБУ.

Этому предшествовало задержание сотрудниками ГБР бывшего начальника УСБУ в Крыму Олега Кулинича. По данным следствия, Кулинич передавал россиянам информацию, составляющую государственную тайну.

Кулинич занимал должность главы управления СБУ в Крыму с октября 2020 года по март 2022-го. «Это лицо было уволено мной с должности еще в начале полномасштабного вторжения, и, как видим, это решение было абсолютно оправданным, — заявлял Зеленский в телеобращении. — Собрано достаточно доказательств для сообщения этому лицу о подозрении в государственной измене. Все его преступные действия задокументированы».



Как сообщали Схемы, Андрей Наумов начал работать в СБУ после того, как в 2019 году ее возглавил Иван Баканов, и руководил направлением внутренней безопасности спецслужбы. Он занимал пост до июля 2021 года.

По информации журналистов, Наумов в сопровождении нескольких человек уехал из Украины 23 февраля, а в марте по нескольким его адресам прошли обыски по делу о госизмене. 31 марта президент Владимир Зеленский лишил Наумова звания бригадного генерала.

По данным Схем, Наумов мог передавать российским спецслужбам секретные данные о системе безопасности зоны отчуждения ЧАЭС.