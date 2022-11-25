Зеленский приехал на место ракетного удара РФ по жилому дому в Вышгороде

25 ноября, 19:58
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Владимир Зеленский в Вышгороде 25 ноября 2022 года (Фото:Офіс президента / Twitter)

Владимир Зеленский в Вышгороде 25 ноября 2022 года (Фото:Офіс президента / Twitter)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 25 ноября, приехал в Вышгород Киевской области, где страна-агрессор РФ в среду ракетным ударом разрушила жилой дом. В результате погибли cемь человек, 30 — пострадали.

«Поврежденный четырехэтажный жилой дом — следствие российского ракетного террора наших людей. Оказываем всю необходимую помощь пострадавшим, в частности, по обеспечению их жилищных нужд», — заявил глава государства в Facebook.

Видео дня

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/3039743192989903/
https://twitter.com/APUkraine/status/1596211404167860226

Зеленский также написал, что побывал в Пунктах несокрушимости, которые работают в городе.

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https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid032TN3qJkKK4KR7Uv4xJj1yWZFTB4yVWvfYSi2dDhvoNU9xLRz2QXXHQXgr68mjmoVl

23 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. Российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет.

Глава МВД Денис Монастырский сообщил, что РФ трижды ударила по многоэтажным домам, погибли по меньшей мере десять человек.

https://www.youtube.com/embed/At7BSg7FSig
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Киевская область Пункты обогрева Владимир Зеленский Вышгород Война России против Украины Ракетный удар

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