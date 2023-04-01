Все закончится «исходом». Как УПЦ МП не удержит свои позиции и почему главная «битва» будет за Почаевскую лавру — объяснение политолога 1 апреля, 14:41 Священнослужители и сторонники УПЦ МП блокируют один из входов на территорию Киево-Печерской Лавры, 31 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Высшее духовенство УПЦ МП не сможет удержать позиции в Киево-Печерской лавре из-за несовершенства собственных аргументов, но главная «схватка» будет продолжаться за переход Почаевской лавры в новую церковную юрисдикцию, рассказал в эфире Radio NV Олег Саакян, политолог.

«Ну, судя по всему, закончится «исходом» из Лавры. Потому что сил у них для того, чтобы реально бороться нет. Имеется в виду не физические, а политические и социальные, они находятся в маргинальном положении. Общество сейчас поддерживает действия властей, что можно даже увидеть по количеству собравшихся вчера людей», — рассказал он.

Видео дня

По словам Саакяна, юридическая позиция заповедника и государства оформлена грамотно, поэтому попытки УПЦ МП обращаться в суд пока что заканчиваются неудачно.

«Юридическая позиция была сформирована также достаточно хорошо, поскольку вчера суд отверг меру пресечения, которую просила УПЦ МП. То есть, была выписана позиция не просто в расторжении договора, но с мотивационной частью, которая позволяет это сделать», — добавил политолог.

При этом, по мнению эксперта, УПЦ МП будет мобилизовать собственную паству вокруг уже следующего «актива» церкви – лавры в Почаеве.

"Сейчас этот судебный процесс будет продолжаться, но они не будут находиться в Лавре. То есть пока идет все к тому, что Лавру они покинут. Но что будут делать сейчас церковники? Ну, Паша Мерседес не был бы Мерседосом, если бы не устраивал провокаций с избиениями камер и всего прочего. И это он 100% будет организовывать для того, чтобы мобилизовать собственную паству, наиболее радикальную ее часть. Скорее всего, вокруг следующего оплота — Почаевской лавры», — отметил Саакян.

«Я думаю вот там все будет проходить более сложно и там они сейчас „окопаются“ и сделают выводы для себя из того, как они проиграли фактически собственную „битву за Лавру“. Поэтому с освобождением Лавры начнется вторая часть – это Почаев. А потом еще третья часть, о которой сейчас в голос говорить вообще как-то неудобно, но тем не менее. Это выстраивание новой формулы взаимоотношений государства с церквями с точки зрения лавр. Поскольку очевидно, что на лавры будут претендовать другие церкви, в частности, ПЦУ. И нужно выстраивать какую-то форму сотрудничества, в которой они смогут присутствовать, но не повторить тех же ошибок, которые были применены к Лавре».

Читайте также: Синод ПЦУ создал религиозную организацию в Почаевской лавре

«По Почаевской лавре будет сложнее, здесь нужна мудрость всех сторон, в том числе и УГКЦ, чтобы найти формулу, каким образом не создать проблему на будущее, а наоборот создать какое-то разумное и мудрое решение. <...> Поэтому я бы сказал, что мы подходим к кульминации первой части этой "саги"", — резюмировал Саакян.

С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, которыми пользуется в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Однако 30 марта священники УПЦ МП продолжили проводить в Лавре богослужение.

Также два дня подряд туда не пускали комиссию Минкульта по приему-передаче государственных имуществ Киево-Печерской лавры — заповедник подал заявление в полицию.

Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятниками культурного наследия и 36 незаконных зданий на территории Лавры, принадлежащей государству.

Представители УПЦ МП во главе с наместником Лавры митрополитом Павлом обвинили власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме», требования которого якобы не имеют юридических оснований. Синод УПЦ МП также заявлял, что намерен «защищать» Киево-Печерскую лавру "всеми законными средствами".

УПЦ МП вывозила имущество из Лавры, несмотря на заявления, что ее представители не собираются покидать территорию святыни. Церковь подала иск в заповедник Киево-Печерская лавра.