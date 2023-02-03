Петиция с призывом вернуть военным доплаты в 30 тыс. грн набрала больше 25 тысяч подписей 3 февраля, 16:35 Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Петиция с призывом вернуть военнослужащим доплаты в 30 тысяч гривен набрала больше 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президентом.

Петицию зарегистрировали на сайте президента Украины 31 января. По состоянию на пятницу, 3 февраля, ее подписали более 26,5 тысяч человек.



«Петиция на сайте президента о повышении военных премий (со 100 тысяч до 150 тысяч, с 30 до 50 тысяч) за счет отмены и снятия надбавок народным депутатам заручается подписями 28 тысяч украинцев, и Владимир Зеленский дает распоряжение проработать такую возможность, но правительство принимает диаметрально противоположное решение — многим снизить размер премии или вообще ее отменить», — пишет автор петиции Вера Русина.



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31 января в Минобороны Украины сообщили, что правительство решило изменить подход к начислению дополнительных денежных выплат военнослужащим тыловых подразделений. С 1 февраля 2023 года порядок начислений будет зависеть от районов пребывания бойцов, а также сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач.



При этом в ведомстве подчеркнули, что все боевые выплаты бойцам, воюющим с противником на передовой, будут сохранены. Это же касается семей пленных и пропавших без вести. Изменения коснутся только военнослужащих и сотрудников системы МВД, находящихся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочников и курсантов вузов, офицеров управлений и штабов, а также некоторых других категорий.

