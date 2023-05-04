«Советская практика». Письмо силовиков с просьбой пока не возвращать доплаты военным «дали в ОП и сказали подписать» — Гончаренко 4 мая, 14:42 Алексей Гончаренко убежден, что Валерий Залужный и другие руководители силовых ведомств на самом деле не были инициаторами письма Раде с просьбой пока не возвращать военным 30 тысяч гривен доплаты (Фото:Офис президента)

Нардеп Алексей Гончаренко в интервью Radio NV назвал «советской практикой» коллективное письмо украинских силовиков в Верховную Раду с просьбой пока не возвращать украинским военным доплаты в 30 тысяч гривен и создать рабочую группу по этому вопросу.



«Мне кажется, что каждый должен заниматься своим делом. Военные — воевать. Мое личное мнение, что им дали это письмо в Офисе президента и сказали подписать. Ибо другого понимания, как оно могло появиться, не вижу. И эти письма коллективные — это очень советская практика», — сказал Гончаренко в эфире Radio NV.

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По словам нардепа, военные — «точно не специалисты в бюджетных, в финансовых вопросах» и это государство должно «защитить того солдата, который второй год сидит в грязи и крови и ест тушенку».

«А все эти коллективные письма — это очень очевидная история, мне кажется, каждому человеку. Если прочтете это письмо, [становится] очевидно, что они его не писали. Это письмо написано другими людьми из другого места. Место по адресу улица Банковая», — убежден он.

10 апреля Верховная Рада приняла поправку к законопроекту № 8312, которая должна вернуть надбавку защитникам Украины путем экономии на зарплатах для госслужащих. Некоторые народные депутаты после этого заявили, что для имплементации решения скорее всего нужно будет менять бюджет, а денег не хватит даже на 2% от запланированных расходов. Так, по словам нардепа Ярослава Железняка, для реализации решения нужно найти еще около 149 млрд грн.

Дмитрий Разумков, глава объединения Розумна політика, инициировавшего поправку, в блоге для УП заявил, что средства на доплаты можно взять из госбюджета, в котором расходы на безопасность и оборону недавно увеличили на 518 млрд грн, а также путем ограничения зарплат топ-чиновникам. 11 апреля в Раду внесли проект постановления, блокирующего подписание закона. Автор проекта нардеп Владимир Цабаль заявил, что принятая правка о сокращении зарплат чиновникам профинансирует лишь 2% от необходимой суммы доплат военным, а для направления сэкономленных таким образом средств бойцам нужно сначала внести изменения в госбюджет. Также, по его словам, ограничение зарплат нарушает обязательство Украины перед иностранными донорами.

2 мая глава фракции Слуга народа Давид Арахамия опубликовал письмо украинских силовиков с просьбой отложить рассмотрение законопроекта № 8312 с поправкой о возврате доплат военным в 30 тысяч гривен. Они призывают его доработать и отказаться от популизма.

Среди подписантов — главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, а также главы МВД, Генштаба, Госпогранслужбы, СБУ и командующий Нацгвардией.

Авторы предлагают разработать нормативную базу по оплате труда защитников «более дифференцированно и главное с привлечением командования и представителей сектора нацбезопасности и обороны». Они хотят собрать рабочую группу из представителей Рады, Кабмина, Генштаба и до конца мая совместно разработать законопроект, который урегулирует этот вопрос.

После отмены выплат 30 тысяч гривен военные подали несколько петиций, набравших необходимое количество поддержки и проекты законов, позволяющих вернуть выплаты.

