«Это не от того, что государство скупое». Рахманин о том, почему военным не повышают зарплаты

Народный депутат Украины от фракции Голос, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью Radio NV объяснил, почему украинским военным не повышают зарплаты.

В эфире Radio NV Рахманин отметил, что доходы от налогов и сборов почти на 100% идут на Силы обороны и особо не увеличиваются, но за счет увеличения денежного вознаграждения военных увеличиваются расходы.

«То есть, с одной стороны, да, зарплаты не индексировались, их надо увеличивать. С другой стороны, у нас составляющая денежного вознаграждения постоянно увеличивается, а это означает, что уменьшается составляющая закупки оружия и вооружений. И это проблема, над которой всегда пытаются задуматься, а что делать. Да, надо повысить денежное вознаграждение, особенно тем, кто находится непосредственно в зоне боевых [действий], выполняют боевые задачи. Но это автоматически означает (потому что бюджет не резиновый), что денег на боеприпасы, на оружие, на вооружение у нас будет меньше», — объяснил нардеп.

По его словам, из-за этого Украина пытается привлечь деньги партнеров для финансирования выплат украинским военным.

«Я думаю, что по крайней мере вопрос повышения заработной платы, по крайней мере некоторым категориям военнослужащих, скажу аккуратно, он обсуждается, он насущный. Но пока, еще раз скажу, непонятен источник поступления денег. Вообще этих денег в бюджете, к сожалению, нет», — отметил Рахманин.

Нардеп подчеркнул, что за счет дополнительных выплат люди, которые выполняют боевые задачи, получают денежное вознаграждение, которое «не способны получить в любом секторе тылового хозяйства».

«Это не значит, что не надо повышать [зарплаты], потому что об инфляции никто не забывает. Но еще раз говорю: это не от того, что государство скупое, а от того, что деньги эти надо где-то находить. И еще раз говорю: все, что собирается в виде налогов и сборов, идет на оборону. И две трети того, что идет на оборону, идет на денежное вознаграждение. И этих денег не хватает», — подытожил Рахманин.

В июле издание Bloomberg сообщало, что Зеленский заявил, что планирует обратиться к европейским союзникам с просьбой помочь финансировать повышение зарплат военнослужащим ВСУ.

Во время брифинга 27 сентября, отвечая на вопрос, будут ли страны Европы финансировать заработную плату украинских военных, Зеленский заявил, что бюджета Украины на это не хватит.

Он сказал, что европейские партнеры поднимают вопрос дополнительного финансирования украинских военных.

На вопрос о том, какие есть шансы того, что Европа поможет Украине с финансированием зарплат военных, президент Украины ответил: «Шансы есть».