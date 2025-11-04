Как на самом деле выглядит президентская инициатива о повышении выплат военным, почему она появилась и есть ли в этой теме что-то, кроме идеи, — это NV объяснил Иван Крулько, первый заместитель главы комитета ВР по вопросам бюджета.

«Это будут контракты от одного до пяти лет. В зависимости от того, какой контракт подписывает военнообязанный, он будет получать соответствующую сумму подъемных для того, чтобы он понимал, что его семья будет обеспечена. Средства будут поступать сразу при подписании контракта», — так Иван Крулько, первый заместитель главы комитета ВР по вопросам бюджета и депутат от фракции Батькивщина, коротко описал президентскую инициативу относительно новых контрактов для военнослужащих.

3 октября глава государства Владимир Зеленский и министр обороны Денис Шмыгаль анонсировали новые контракты для военных сроком от одного до пяти лет. Они, как планируется, будут включать увеличение ежемесячных выплат, бонусы за подписание и расширенный социальный пакет. Для бойцов, которые подпишут контракты на 2−5 лет, предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации после завершения срока их действия.

При этом контракт смогут подписать не только новобранцы, но и люди, которые уже проходят службу по мобилизации. Эта категория военных также сможет, по словам Шмыгаля, претендовать на получение единоразовой помощи.

В то же время ни президент, ни глава МО не назвали конкретных сумм, которые будут получать подписанты новых контрактов.

Сейчас соответствующий законопроект, как пояснил NV Крулько, еще не внесен в парламент. Депутат уточнил: к подготовке этого документа могут быть привлечены бюджетный и оборонный комитеты Рады.

Поэтому, по словам депутата, точных цифр по повышению выплат военным не существует.

Хотя в соцсетях уже появилась такая информация: для тех, кто заключит контакт на 1 год, предполагается единовременная выплата в 530 тыс. грн, на 2 года — 1,16 млн грн, на 3 года — 1,89 млн грн, на 4 года — 2,72 млн грн, на 5 лет — 3,65 млн грн. Однако Крулько назвал эти данные «общей идеей», — мол, цифры еще могут измениться.

Кроме того, депутат отметил, что в бюджете на следующий год не предусмотрены средства на подобные идеи. «Нам нужно работать над тем, чтобы европейские партнеры предоставили Украине средства замороженных российских активов, которые можно будет использовать в том числе на такие инициативы, — отметил Крулько, — Надо будет искать дополнительный ресурс для того, чтобы реализовать идеи законопроекта о единоразовой выплате военнообязанным при подписании контракта с ВСУ».

Первый заместитель главы бюджетного комитета также отметил, что идея законопроекта заключается в том, чтобы дополнительно мотивировать военнообязанных и действующих военных к службе.

«Такой финансовый инструмент поощрения всегда лучше, чем когда людей на улицах забирают принудительно, — пояснил Крулько, — Безусловно, надо увеличивать поддержку наших военнослужащих различными методами. В том числе и через введение таких единоразовых выплат при заключении контракта».