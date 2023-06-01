«Надо честно говорить, что денег нет». Интервью NV с Ярославом Железняком о доплатах военным и коррупции во власти 1 июня, 17:55 NV Премиум Украинский военнослужащий неподалеку Часова Яра, Донецкая область, 17 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Ярослав Железняк, нардеп, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, рассказал в эфире Radio NV, как депутатам и чиновникам не стоит врать военным и как обеспечить дополнительные средства в бюджете Украины.

— Давайте попробуем разобраться, что это за доплаты военным? Какими они будут?

— Ситуация очень простая. Вчера парламент принял законопроект в первом чтении, который касается выплат некоторым военнослужащим, но они не касаются этой тематики, которая звучала месяц назад, когда возвращали правкой господина Разумкова 30 тысяч. Но безудержное желание пиара, и честно говоря, почему-то восприятие военнослужащих менее умелыми в чтении законопроектов, чем некоторых депутатов, думаю, что некоторых депутатов от разных политических сил, открыть рот и сказать, что что-то там парламент вернул, что не соответствует действительности.

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Хотя бы потому, что, во-первых, закон принят в первом чтении, во-вторых, что касается этих выплат 30 тысяч, там ничего не меняется. Там заложено то, что Кабинет Министров определяет размер доплаты. Не поверите, но и сейчас Кабинет Министров определяет размер доплат.