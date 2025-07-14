Правительство предлагает выплачивать 50 тыс. грн за рождение ребенка, решение за Радой

Кабинет министров на заседании в понедельник, 14 июля, согласовал законопроект об увеличении единовременной выплаты после рождения ребенка с 10 300 до 50 тысяч гривен, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Проект предусматривает увеличение и других выплат. В частности, сумма помощи для женщин, которые родили ребенка, но не имеют профессионального стажа, может увеличиться с менее чем 1000 гривен до 7000 грн в месяц.

Одному из родителей или опекуну хотят увеличить размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до одного года, сумму отдельно определит правительство.

Также Шмыгаль сообщил о введении программы єЯсла, предусматривающей ежемесячные выплаты в размере 8000 грн для родителей, которые пойдут на работу по достижению ребенку одного года. Если один из родителей примет решение остаться в декрете, то за ним сохранится уплата единого социального взноса до трехлетия ребенка.

Правительство сохраняет программу Пакет малыша в двух вариантах: натуральная помощь или денежная компенсация в размере более 7,5 тысяч гривен.

Также в законопроекте зафиксирована новая программа Пакет школьника, предусматривающая выплату по 5000 грн семьям первоклассников.

После утверждения законопроекта правительство должно зарегистрировать его в Верховной Раде, где документ должен пройти два чтения. В случае принятия закон отправят на подписание президенту.

13 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание со Шмыгалем по ключевым социальным инициативам. Он заявил, что правительство подготовило обновление системы государственной поддержки семей с детьми.

7 июля правительство приняло запуск программы Пакет школьника. Семьи первоклассников смогут получить по 5000 грн, которые можно будет потратить на канцелярские принадлежности, книги, детскую одежду и обувь. Заявление можно будет подать через Дію.