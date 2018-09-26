Выгляжу сейчас гораздо лучше, чем справедливость и правосудие в Украине. Активистка Гандзюк опубликовала обращение к общественности и власти

Сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк впервые после нападения на нее опубликовала видеообращение к общественности и украинской власти.

В самом начале видеообращения Гандзюк отметила, что врачи не разрешают ей много говорить, ей трудно записывать его, но она благодарит всех за поддержку.

"Да, я знаю, что выгляжу сейчас плохо. Но, по крайней мере, меня лечат. Меня лечат хорошо украинские врачи. И я точно я знаю, что я выгляжу сейчас гораздо лучше, чем выглядят в Украине справедливость и правосудие. Потому что их сегодня не лечит никто", - цитирует Гандзюк Громадське.

Активистка сказала, что пока не знает имени заказчика нападения на нее.

"Гандзюк - это не просто моя фамилия. Это фамилия среди 40 других фамилий пострадавших от нападений, произошедших за последний год. За последний год в Украине произошло 40 нападений на общественных активистов. Заказчики ни одного из которых не были названы. Хуже всего - половина из этого списка я знаю лично. Это больше всего меня ужасает: половина этого списка, - люди с которыми я лично знакома", - отметила она.

Кто заказал всех этих людей до сих пор неизвестно, как неизвестно и то, кто покрывает заказчиков и почему такое количество расследований саботируется.

"Беда в том, что все эти вопросы стали риторическими. Но я верю, что все виновные будут найдены, наказаны и осуждены. И что каждый из нас будет свободным. И не будет иметь в сердце страха", - сказала активистка.

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Нападение на исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк было совершено 31 июля в Херсоне. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чиновница получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

Чиновницу с ожогами госпитализировали в реанимационное отделение областной клинической больницы, а затем перевели в Киев. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двух мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.