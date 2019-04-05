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Спецтема: Выборы президента Украины

"Выглядело кустарно". Владимир Кличко усомнился в объективности результатов анализов Зеленского и Порошенко

5 апреля, 16:13
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"Выглядело кустарно". Владимир Кличко усомнился в объективности результатов анализов Зеленского и Порошенко - фото

Klitschko/Facebook

По словам Кличко, новости о сдаче анализов Зеленским и Порошенко его рассмешили

Известный украинский боксер Владимир Кличко предложил, чтобы анализы кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко проверило Всемирное антидопинговое агентство (World Anti-Doping Agency).

Об этом он написал у себя в Facebook, отметив, что новости о прохождении ими допинг-контроля его "удивили и рассмешили".

По словам спортсмена, только через WADA можно получить объективные и достойные доверия результыты анализов.

"Да уж, если бы так спортсмены сдавали тесты на допинг, то были бы все суперменами. Ведь каждый сделал это по отдельности, причем в "своей лаборатории". Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в международной организации WADA. Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так кустарно. Доверьтесь профессионалам!", - призвал Кличко.

Напомним, ранее кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты со своим Петром Порошенко.

В свою очередь действующий глава государства согласился на это предложение. 

При этом перед дебатами оба кандидаты должны были пройти медицинскую экспертизу.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%.Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Теги:   Дебаты Президентские выборы в Украине 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Владимир Кличко

Спецтема   Выборы президента Украины

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