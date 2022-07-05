Зеленский потребовал от Минобороны и Генштаба разъяснить решение о новых правилах для военнообязанных

5 июля, 21:20
Президент Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 5 июля, прокомментировал решение Генштаба ВСУ по поводу получения разрешений военнообязанными, призывниками и резервистами.

Глава государства поручил министру обороны, начальнику Генштабу и главнокомандующему ВСУ в среду доложить ему подробности решения и пообещал разобраться.

«Сегодня в обществе было много споров по поводу решения Генштаба ВСУ об утверждении порядка получения разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и возмущение… Прошу Генеральный штаб в будущем не принимать без меня подобных решений», — сказал Зеленский.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Военнообязанные Генштаб Владимир Зеленский Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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