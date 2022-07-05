Зеленский потребовал от Минобороны и Генштаба разъяснить решение о новых правилах для военнообязанных
Президент Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 5 июля, прокомментировал решение Генштаба ВСУ по поводу получения разрешений военнообязанными, призывниками и резервистами.
Глава государства поручил министру обороны, начальнику Генштабу и главнокомандующему ВСУ в среду доложить ему подробности решения и пообещал разобраться.
«Сегодня в обществе было много споров по поводу решения Генштаба ВСУ об утверждении порядка получения разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов. Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и возмущение… Прошу Генеральный штаб в будущем не принимать без меня подобных решений», — сказал Зеленский.
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