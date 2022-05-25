Кабмин внес изменения в правила выезда из Украины во время военного положения 25 мая, 23:16 Цей матеріал також доступний українською Кабинет министров разрешил временный выезд за границу некоторым водителям, спортсменам и железнодорожникам (Фото:НВ)

Кабинет министров принял постановление об изменениях правил пересечения государственной границы для мужчин призывного возраста. Документ от 20 мая опубликован на сайте правительства.

Война России против Украины — главные события 25 мая

В постановлении № 615 Кабмин предусмотрел возможность выезда из Украины во время военного положения (при наличии соответствующих решений и подтверждения цели поездки) для:



Видео дня

водителей, которые перевозят медицинские и гуманитарные грузы для нужд ВСУ, других воинских формирований и населения Украины ( на срок не более 30 дней);

на срок не более 30 дней); водителей компаний, у которых есть лицензия на международные перевозки грузов и пассажиров ( на срок не более 45 дней);

на срок не более 45 дней); сотрудников железнодорожных предприятий, которые обеспечивают работу железной дороги ( решение принимается на полгода);

решение принимается на полгода); спортсменов, тренеров, спортивных судей и других специалистов, включенных в состав национальных сборных по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта людей с инвалидностью ( на срок не более 30 дней, но не меньше срока проведения мероприятия. Срок могут продлить если спортсмены будут участвовать в спортивном мероприятии в другой стране, которое начнется в течение десяти рабочих дней после завершения предыдущего).

После начала полномасштабного вторжения России в Украине ввели военное положение и объявили мобилизацию. Сейчас призывают тех, у кого есть опыт прохождения военной службы или опыт прохождения учебных сборов во время мирного времени. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

Россия стала дешевой пародией на нацистскую Германию – Яковина https://www.youtube.com/embed/VyTpS7Ff1S0

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.