Кабмин внес изменения в правила выезда из Украины во время военного положения

25 мая, 23:16
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Кабинет министров разрешил временный выезд за границу некоторым водителям, спортсменам и железнодорожникам (Фото:НВ)

Кабинет министров разрешил временный выезд за границу некоторым водителям, спортсменам и железнодорожникам (Фото:НВ)

Кабинет министров принял постановление об изменениях правил пересечения государственной границы для мужчин призывного возраста. Документ от 20 мая опубликован на сайте правительства.

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В постановлении № 615 Кабмин предусмотрел возможность выезда из Украины во время военного положения (при наличии соответствующих решений и подтверждения цели поездки) для:

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  • водителей, которые перевозят медицинские и гуманитарные грузы для нужд ВСУ, других воинских формирований и населения Украины (на срок не более 30 дней);
  • водителей компаний, у которых есть лицензия на международные перевозки грузов и пассажиров (на срок не более 45 дней);
  • сотрудников железнодорожных предприятий, которые обеспечивают работу железной дороги (решение принимается на полгода);
  • спортсменов, тренеров, спортивных судей и других специалистов, включенных в состав национальных сборных по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта людей с инвалидностью (на срок не более 30 дней, но не меньше срока проведения мероприятия. Срок могут продлить если спортсмены будут участвовать в спортивном мероприятии в другой стране, которое начнется в течение десяти рабочих дней после завершения предыдущего).
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После начала полномасштабного вторжения России в Украине ввели военное положение и объявили мобилизацию. Сейчас призывают тех, у кого есть опыт прохождения военной службы или опыт прохождения учебных сборов во время мирного времени. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Кабинет министров Украины Выезд за границу Война России против Украины

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