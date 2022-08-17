Запрет на выезд мужчинам за границу, вероятно, не будет снят в ближайшее время — Вениславский

17 августа, 15:49
В Раде есть инициативе об усилении ответственности за выезд военнообязанных мужчин за границу (Фото:Государственная пограничная служба Украины)

В Раде есть инициативе об усилении ответственности за выезд военнообязанных мужчин за границу (Фото:Государственная пограничная служба Украины)

Запрет на выезд мужчинам 18−60 лет скорее всего не будет снят в ближайшее время, убежден член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Во время брифинга он отметил, что сегодня нет острой необходимости в дополнительной мобилизации мужчин, но в любой момент может возникнуть необходимость в призыве конкретных категорий людей.

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«В том числе это могут быть и те, кто не проходил военную службу, но имеют специальности, которые остро необходимы нашим Вооруженным силам или сектору безопасности в целом», — подчеркнул он.

Вениславский добавил, что вопрос смягчения запрета пока не решен, но в Раде есть инициативе об усилении ответственности за выезд военнообязанных мужчин за границу.

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«Пока этот вопрос не решен. Будет ли он решен в ближайшее время — у меня такой уверенности нет, учитывая дискурсивность, сенситивность и остроту», — сказал Вениславский.

Во время военного положения военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

12 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился в Министерство обороны с просьбой на особый период разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву во время мобилизации, в том числе студентам.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Мобилизация Запрет на выезд Федор Вениславский

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