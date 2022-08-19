Представителям бизнеса разрешили выезд за границу: Кабмин назвал условия

19 августа, 18:24
Предприниматель должен будет вносить 200 тысяч гривен залога на счет Ощадбанка перед выездом (Фото:Государственная пограничная служба Украины)

Предприниматель должен будет вносить 200 тысяч гривен залога на счет Ощадбанка перед выездом (Фото:Государственная пограничная служба Украины)

Кабмин разрешил представителям украинского бизнеса выезжать за границу с 1 сентября. Об этом сообщила первая вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

В эфире телемарафона она подчеркнула, что это важный шаг для бизнеса, который позволит работникам участвовать в международных мероприятиях, подписывать деловые контракты и развивать свой бизнес.

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Министр отметила, что с 1 сентября смогут покинуть Украину представители бизнеса, которые соответствуют следующим требованиям:

  • выплачивают официально зарплату;
  • не имеют задолженностей по налогам и сборам перед бюджетом;
  • средняя зарплата подчиненных, составляет не менее 20 тысяч гривен;
  • по заявке работодателя могут выехать 10% штатной численности, но не более 10 человек.
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Свиридова уточнила, что срок, на который можно будет покинуть Украину, составляет до 7 дней. Чтобы выехать за границу, нужно подать заявку на портале Дія.

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram добавил, что предприниматель должен будет вносить 200 тысяч гривен залога на счет Ощадбанка перед выездом.

Во время военного положения военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

12 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился в Министерство обороны с просьбой на особый период разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву во время мобилизации, в том числе студентам.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Бизнес Российская агрессия Кабинет министров Украины Запрет на въезд Новости Украины Выезд за границу

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